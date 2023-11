Zagreb dijeli drva za ogrjev od stabala koja je uništila oluja: 'Pomogli smo 200 obitelji'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će Grad podijeliti drva za ogrjev od stabala stradalih u oluji. Naime, Grad Zagreb je u suradnji sa ZG Holdingom, Podružnicom Zrinjevac, dogovorio zajedničku akciju prikupljanja i sortiranja stabala nastradalih u srpanjskim olujama, a koja su iskoristiva kao ogrjev. Podijelit će se 4mᶟ ogrjeva po kućanstvu.

PRATITE UŽIVO

- Ovom akcijom pomažemo najsiromašnijim i najugroženijim građanima Zagreba. Konkretno, riječ je o 1420 ljudi, među njima je i dio sugrađana koji se grije na ogrjev. Njima se uz naknadu za troškove stanovanja plaća i naknada drva za ogrjev. Korisnici zajamčene minimalne naknade to dobivaju svaki mjesec. Mi smo u kontaktu sa svakim od njih. Ovako ćemo omogućiti dodatnu količinu drva koja će im pomoći u tome da premoste zimu - rekla je na početku pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako je gradska uprava već ranije komunicirala da će se dio stabala koji su srušeni u velikoj srpanjskoj oluji u Zagrebu darovati kao drva za ogrjev najsiromašnijim građanima.

- To sada i činimo. Većina stabala završila je na kompostana, uskoro ćemo početi dijeliti i besplatan kompost. Grad financijski pomaže 200 obitelji i kućanstava. Tih 200 kućanstava dobit će 2 palete drva, odnosno 4 kubika drva koja su stradala na javnim površinama Grada Zagreba. Niti jedno kućanstvo nije odbilo našu ponudu, pomoć je prijeko potrebna. S druge strane, ponavljam, drvna masa koja dolazi na gradske kompostane, bit će pretvorena u kompost. Svi građani koji se bave poljoprivredom ili vrtlarstvom, moći će besplatno uzeti kubik kompostirane mase - najavio je Tomašević.

Dodao je potom kako je Grad prije nekoliko dana krenuo sa sadnjom stabala u Zagrebu.

- Učetverostručit ćemo dosadašnju sadnju, u ovih nekoliko tjedana posadili smo čak 1700 stabala, od ukupno otprilike 3700 zamjenskih stabala koje smo prvotno najavili. Zamjenska sadnja je teža, treba puno više radova, ali to ide jako dobro - rekao je gradonačelnik pa prešao na redovan dio sjednice.

Komentirao i proračun

Prošlog petka najavljen je proračun Grada za 2024. godinu.

- Očekujemo da će iduća sjednica Gradske skupštine trajati dva dana, a neke od najvažnijih točaka su usvajanje proračuna za 2024. te rebalans za 2023. Povećat će se subvencije za javni prijevoz i komunalne usluge - najavio je gradonačelnik pa nastavio: "Osim toga, idemo u suradnju s Europskom investiicijskom bankom s kojom dosad nismo imali veću suradnju. Nakon Splita, Zagreb je dogovorio zajam za projekte zelene tranzicije i digitalne tranzicije, što je u skladu s prioritetima EU. Drago mi je da idemo u takvu suradnju i na to sam ponosan."

Konkretno, radi se o 206,6 milijuna eura, na 10 godina, pojasnio je Tomašević te rekao da se taj iznos planira potrošiti do 2024. godine za dvije svrhe, sufinanciranje projekata koji će biti većinski financirani iz Europske unije te investicije u energetskoj obnovi javnih zgrada i solarizaciju krovova.

- To su investicije koje će se same po sebi isplatiti. Riječ je o najpovoljnijim kamatama u odnosu na sve ostale banke i finacijske institucije. Za razliku od Splita i drugih EU gradova, ići ćemo na kraći rok od 10 godina kao period otplate sa samo jednom godinom počeka. Smatram da to financijski možemo izdržati. Projekti su usko vezani uz izgradnju škola i vrtića, digitalizaciju gradske uprave, kapitalne investicije poput Paromlina, modernizaciju gradskog prijevoza - dodao je.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je kako Grad u proračunu nije predvidio sredstva za vatromet za Novu godinu. Drugim riječima, neće ga financirati.

- U smislu onako da Grad financira vatromet kako je bilo prethodnih godina, ne, to nećemo raditi. Lani smo odlučili da iz proračuna ne financiramo vatromet za Novu godinu. Vjerujem da će i dobar dio hrvatskih gradova to napraviti - rekao je.

'Nismo dizali cijene'

- Za razliku od nekih drugih gradova, nismo dizali cijene vode i ostale komunalne naknade. Iduće godine ćemo najduže što možemo držati te cijene kako bismo građanima olakšali cijelu situaciju s inflacijom. Nemam kristalnu kuglu i ne mogu predvijeti kako će se sve mijenjati s vremenom - rekao je Tomašević.

Upozorio je građane da dvaput razmisle prije nego li uđu u teksije koji ne pripadaju udruženjima kao primjerice Radio Taxi Zagreb.

- Radi se o privatnjacima koji mogu tražiti bilo koju cijenu i na taj način 'pecaju' stranke, što domaće, što turiste. Radi se o desetak vozača taksija u odnosu na stotinu vozača Radia Taxi Zagreb - rekao je.

Najavio je postavljanje pilomata. - To su podizni stupići koji će se dizati samo za aute koji imaju posebnu dozvolu za ulaz u pješačku zonu - objasnio je.

Komentirao je i situaciju s Jadranskim mostom.

- Financirat ćemo to iz gradskog proračuna. Ne želim dočekati novi potres s oštećenim mostovima. Sve bolnice u Zagrebu se nalaze na sjevernoj obali Save. Što to znači za građane Novog Zagreba? Zato moramo obnoviti mostove - rekao je.