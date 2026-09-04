Tomašević: Grad Zagreb izdao je dozvole za subotnji prosvjed

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u petak da je Grad, kao i za svaki prosvjed, izdao dozvole i za prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" koji će se održati u subotu na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, te poručio kako vjeruje da će na njemu biti dosta građana. "Grad je izdao dozvole kao i za svaki prosvjed. Vjerujem da će biti dosta građana", odgovorio je Tomašević na pitanje novinara o sutrašnjem prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", kojeg organizira građanska inicijativa "Gospić je naš dom".

Prosvjed će se održati nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Okupljanje sudionika zakazano je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, dok je središnji dio programa predviđen za podne na Trgu bana Josipa Jelačića. Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Like.

Tomašević: CGO u Resniku ću realizirati

Tomašević je novinarima odgovorio da nije vidio otvoreno pismo koje je u petak uputila Građanska inicijativa RESPIRA, a u kojem upozorava na štetnost projekta Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku te poziva gradonačelnika da objasni što će biti i kakav je plan sa 120.000 tona goriva od otpada.

Podsjetio je pritom da je Studija za CGO usvojena na sjednici Gradske skupštine te poručio da u potpunosti stoje iza tog projekta.

"Za taj projekt je nadležno ministarstvo izdalo rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Trenutno je u postupku savjetovanje pred postupak javne nabave za projektiranje i izvođenje projekta. Isto tako, završava se postupak za izdavanje lokacijske dozvole za projekt", rekao je Tomašević te poručio da taj projekt ide dalje.

Ključno je, kaže, da je on taj projekt na toj lokaciji, s tim kapacitetima i tehnologijom, prezentirao prije izbora i obećao građanima Zagreba da će ga realizirati.

"S obzirom da sam dobio mandat građana da vodim ovaj grad drugi put, ja ću to i napraviti", poručio je gradonačelnik.

Dolenec: Vjerujem da će Grad Zagreb stići rok 2030. za prelazak u jednosmjensku nastavu

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec je na pitanje novinara - kako Grad stoji s izgradnjom i rekonstrukcijom škola za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu, te hoće li se sve biti gotovo do 2030., poručila kako vjeruje da će stići taj rok.

Kaže da su prijavili čak 29 projekata škola na europska sredstva, ukupne vrijednosti više od 340 milijuna eura.

Najavila je da četiri škole čiju gradnju završavaju, u Borovju, Laništu, Horvatima i Brezovici, prelaze u jednu smjenu. Ove godine krenut će se s novim projektima škola u Čulincu, Donjem Dragonošcu..., i sve su to projekti jednosmjenske nastave, dodala je.

"S obzirom na ukupan broj škola u Zagrebu, sada govorimo o nešto malo manje od pola njih koje rade u jednoj smjeni, a ovim projektima povećavamo taj udio", istaknula je.

Tomašević i Dolenec odgovarali su na pitanja novinara nakon predstavljanja nove flote od 62 električna autobusa ZET-a te puštanja u pogon nove ZET-ove punionice električnih vozila u Podsusedu.