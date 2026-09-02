Tomašević poručio: 'Svi radovi u Zagrebu bit će gotovi do početka školske godine'

Od svih najavljenih projekata, kasni se samo s uređenjem dijela Vukovarske, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s jučerašnje konferencije za novinare o ljetnim radovima na prometnicama grada. To će jedino kašnjenje, rekao je, trajati nekoliko tjedana. Svi drugi radovi privode se kraju i trebali bi biti završeni do početka školske godine, najavio je.

- Znam da nije popularno popravljati cijevi i podzemne vodove jer se tu ulažu stotine milijuna eura iz gradskog proračuna, a radovi su ispod zemlje pa se investicija ne vidi - rekao je Tomašević.

Dosad su završeni radovi na raskrižju Vukovarske i Savske, na tramvajskoj pruzi u Branimirovoj, na vodovodu u Vukovarskoj od Selske do Poljičke i na magistralnom vodovodu na Selskoj, gotov je i zahvat na plinovodu na Selskoj i raskrižju Selske i Zagorske, donjoj razini nadvožnjaka Selska - Zagrebačka avenija te asfaltiranje podvožnjaka kraj Vjesnika. Na raskrižju Vukovarske i Savske rekonstruiran je magistralni cjevovod, ali i tramvajske skretnice te samo križanje pruge. Grad tvrdi da je primijenjena nova tehnologija spoja tračnica i asfalta, kojom bi se trebala povećati trajnost i smanjiti buka. Samo je u ovoj godini asfaltirano nerazvrstanih cesta prve kategorije veličine 18 nogometnih igrališta, istaknuto je. Obnovljeno je i gotovo šest kilometara tramvajskih pruga te dva i pol kilometra cjevovoda.

Do početka nove školske godine završena će biti i rekonstrukcija nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog, popravak tramvajske pruge u Zvonimirovoj, uključujući raskrižja, gotovi će biti i radovi na Holjevčevoj i Zagrebačkoj cesti. Tramvaji će Zvonimirovom potpuno krenuti od 7. rujna.

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna rekao je da je u Branimirovoj rekonstruirano 900 metara tramvajskog kolosijeka. Prije su se, naglasio je, tramvaji tamo "ljuljali kao brodovi".

- Sanirali smo i skretnice u međuvremenu, iskoristili smo komoru i istovremeno napravili skretnice zbog kojih su nam tramvaji iskakali - naglasio je Pavuna.

Odgovarajući na brojne kritike o prometnim gužvama u gradu zbog radova, rekao je kako "ne rade namjerne gužve".

- Radimo to kako bismo grad obnovili te da bude lijep i siguran - rekao je Pavuna.

Istaknuo je i primjer podvožnjaka kraj nekadašnjeg Vjesnika, koji je asfaltiran.

- Vozili ste se sigurno podvožnjakom, vidjeli ste kako smo napravili lijep asfalt. Iskoristili smo period uklanjanja nebodera - zaključio je Pavuna.