Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je svoju redovnu konferenciju za medije u utorak u 11 sati u prostorijama Gradske uprave. Na današnjoj konferenciji glavna tema bili su upravo otkazi u Zagrebačkom Holdingu. Prva je ovo konferencija u 2022. godini.

- Stanje 4. lipnja, kada smo preuzeli vlast, što se tiče ukupno prijavljenih projekata na Fond solidarnosti EU 479 milijuna kuna, ukupno ugovoreno je bilo 137 milijuna kuna. Danas je ukupno prijavljeno milijardu i 836 milijuna, četiri puta više. A ugovoreno je 719 milijuna kuna - rekao je na samom početku Tomašević, navodeći da se u 'medijima pojavljuju razne informacije'.

Preustroj Gradske uprave

Tomašević je podsjetio da Gradska uprava od 1. siječnja više nema 27 ureda te da izdvajaju stručnu sluzbu Gradske skupštine.

- Od 1. siječnja Gradska uprava nema više 27 ureda, po čemu je bila rekorder. Ne znam postoje li gradovi s toliko ureda. Sad imamo 16 ureda, 15 ureda u užem smislu i jedan ured stručne službe gradske skupštine - rekao je Tomašević.

- Spojeni su gradski ured za financije i javnu nabavu, a v.d. pročelnice ostaje ista dok se ne završe natječaji kao i u svim ostalim uredima koji su spojeni. Spojen je i gradski ured za socijalnu zaštitu s onim za branitelje i zdravstvo pročelnica trenutno ostaje Romana Galić. Odluka za preustroj omogućit će raspisivanje natječaja za preostale pročelnike - rekao je Tomašević i nabrojao i ostale urede koji se spajaju.

Dozvole za Jakuševec

Dodao je i da su u ponedjeljak dobili sve dozvole za korištenje sabirno skladišni kompleks Jakuševec, linije za skladište i razdvajanje.

- Jučer su izdane sve dozvole potrebne za korištenje sabirno-oporabnog centra koji se nalazi u sklopu Jakuševca tako da se već sada normalizira u potpunosti odvoz glomaznog otpada - rekao je Tomašević.

- Trebalo bi sad sve s otpadom funkcionirati - rekao je i dodao da se radi o ranije izgrađenom objektu koji se nije koristio, a sada bi trebao funkcionirati.

Otkazi u Holdingu: 'Brojka je zapravo i veća'

Komentirao je i pitanje o otkazima u Holdingu. Podsjetimo, 30. prosinca u javnost je izašao dokument Zagrebačkog holdinga u kojem stoji da je 544 radnika višak te da se za njih spremaju otkazi. Tomašević tada nije htio komentirati to, a sada je rekao kako je brojka zapravo i veća. Istaknuo je da je dug Holdinga oko pet milijardi te da je zadaća nove Uprave upravo rekonstrukcija.

- Radi se o procesu koji je započeo još u studenom, tada su se pojavile prve informacije o višku zaposlenika u cijeloj grupi. Uspostavilo se da je višak uglavnom u administraciji i tada je još počeo proces savjetovanja sa sindikatima. Sada je počelo i formalno, trajat će neko vrijeme. Otpremnine će se poštivati prema kolektivnom ugovoru i zakonu. To su veći iznosi od dvije plaće. Pošaljite upit pa ćete dobiti odgovor kolika je maksimalna otpremnina - rekao je.

'I rukovoditelj može postati smetlar'

Na pitanje tko su radnici koji su višak i jesu li to i čistačice Tomašević kaže da je njih jako malo, da je većinom riječ o administrativnom, njih stotinjak, ali i rukovodećem kadru.

- Čistačica je jako malo, a rukovodećih je stotinjak, ostatak je u administraciji, to je srednji neki koeficijent. Još u studenom je počeo dijalog sa sindikatima, sad je započelo i formalno savjetovanje i tu će se utvrditi kriteriji po kojima će se utvrditi višak. Svim ljudima koji su višak će prvo biti ponuđeno da idu na radna mjesta na kojima je manjak ljudi. Vjerujem da će se dio radnika zadovoljiti i otpremninama - rekao je i dodao da je moguće da nekome tko je na rukovodećoj poziciji ponudi da bude smetlar.

- Naravno da je moguće, zašto ne bi bilo moguće? Prvi put u dugo vremena je Holding završio s gubitkom, to je bilo za 2020. prošle godine isto su imali gubitak. Da bi Holding opstao potrebne su razne mjere. Tako ne može opstati. On ne može biti gubitaš više. Svima koji će biti višak u administraciji bit će ponuđeno da odu na radna mjesta gdje je utvrđen manjak, a to je na operativnim poslovima. To se odnosi i na rukovodeće kadrove. Ne fali ih samo u Čistoći - objasnio je.

- Zagrebački holding je komunalno poduzeće i to mu je temelj djelatnosti pa se radi uglavnom o operativnim poslovima gdje je manjak i oni će biti ponuđeni radnicima - rekao je Tomašević i dodao da je za brojka od 500 ljudi koji su višak u Holdingu tek prva procjena, a da je stvarni broj veći.

Snježna kraljica

- Iznos za Snježnu kraljicu je znatno smanjen u odnosu na ranije. I onako velike potpore od Grada neće više dobivati. Dosad je dobivala nekoliko puta više nego sve ostale priredbe sportske u Gradu Zagrebu, što nije u redu. Već sam rekao da tu treba smanjiti udio financiranja od strane grada - rekao je Tomašević.

Pucanje cijevi u Zagrebu

Tomašević je komentirao i sve češće pucanje vodovodnih cijevi u zagrebačkim kvartovima. Sanacija vrelovoda, kaže, očekuje se do 2023. godine.

- Što se tiče vrelovoda, to je ingerencija HEP-a, u tijeku je provedba projekta anglomeracije. Nadam se da će završiti do 2023. godine, očekujem od HEPA da nadoknadi zaostatak u radovima. Što se tiče vodovoda to je u ingerenciji Zagreba. Glavni val investicija bi tek trebao krenuti - rekao je.

Projekt bolnice u Blatu

Tomašević se na kraju osvrnuo na pitanje oko gradnje bolnice u Blatu. Dodao je da je razgovarao s ministrom Vilijem Berošem o Nacionalnoj dječjoj bolnici te su dogovorili da projekt ide dalje.

- Grad će maksimalno pomoći i u tom smislu biti partner državi u tom projektu jer i nama je u cilju pokrenuti izgradnju te bolnice. - zaključio je gradonačelnik.