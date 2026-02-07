NOVI EXPRESS Pozitivna u cijeloj priči jest činjenica da je Plenković na dočeku Thompsonovih rukometaša otkrio karte i da se Senf uspio napokon promovirati u nacionalnog političkog lidera
Tomašević je izgubio bitku oko Thompsona. Ali je pripremio teren za predstojeći politički rat
Počeli su s famoznim optužbama zbog divljih svinja i nagomilanog smeća. Nastavili su s petokrakama i zdravstvenim odgojem. Potom su se uhvatili Hipodroma: kroz korupcijsku aferu zagrebačke vlasti, ali i kroz koncertni miting Marka Perkovića Thompsona. Usput su se povezali s Bad Blue Boysima, crnokapuljašima, biskupima, pa čak i notornim Draženom Kelemincem ispred stana zagrebačkoga gradonačelnika.
