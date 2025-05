'Tomašević je poprimio sve osobine bandićevštine i prema Bandiću im edipovski odnos'

Tomislav Tomašević je na pogrešnoj liniji poimanja funkcije gradonačelnika jednog velikog grada. Nije to ono što je nametnuo Bandić, da gradonačelnik zuji kao muha oko svake cijevi. To je nastavio Tomašević s onim famoznim svjetlom koje je upaljeno cijelu noć. Odluke o ljudima i njihovim novcima treba donositi odmorna i naspavana osoba. On očito misli da mu je to jedino preostalo - rekao je u utorak saborski zastupnik Nino Raspudić za N1.

Usporedio je Tomaševića s njegovim prethodnikom Milanom Bandićem, kojega je u vrijeme dok je upravljao gradom i sam Raspudić često kritizirao.

- Pa on je sve osobine bandićevštine poprimio. To je edipovski odnos prema Bandiću. Tri dana prije izbora je digao plaće u Holdingu. Onda smo ga vidjeli u radnom odijelu gradske Čistoće, on na utovaru smeća, Bandić je kosio travu, vrlo slično... To je populistički način. Nitko od nas nije pao s neba, davno je završilo vrijeme kraljeva i narod sam sebi bira tko će upravljati naredne četiri godine. To trebaju biti pošteni ljudi s integritetom. Kad netko naglašava da je pošten i da mu je to politički program, to bi odmah trebalo biti zvono. Kao da ja naglašavam da znam abecedu. To se valjda podrazumijeva - rekao je Raspudić.

Govoreći o tome što Marija Selak Raspudić može ponuditi građanima, Raspudić odgovara:

- Ja sam stanovnik Trešnjevke, jutros mi se želudac okrenuo kad sam izašao iz zgrade, toliko je smrdjelo smeće. Prije se smeće odvozilo srijedom i subotom, onda su odlučili da voze jedom tjedno. Ključna stvar je da se minimalno dva puta tjedno odvozi smeće, to je zdravstvena ugroza." "Nema prometnih rješenja, ovo što su radili s pješačkim zonama... To su samo zatvorene ulice. Nisu napravili biciklističku stazu nego su oduzeli traku automobilima pa sad i biciklisti i pješaci imaju dodatne probleme. Grad izgleda loše, tu je antipoduzetnička klima, ne investira se, pun je grad praznih prostora koji zjape kao ruglo. Zagreb izgleda loše, prljavo, zagušeno, život je sve stresniji, a mi ne vidimo nikakvu viziju osim onog što oni obećavaju da će nastaviti čistiti što su zatekli.

Tomašević je ranije potvrdio da će u drugom krugu biti tri sučeljavanja između njega i protukandidatkinje.

- Radujem se sučeljavanjima, to je jedan izraz poštovanja prema građanima. Ljudi se fokusiraju na sadržaj i to im pomaže da donesu promišljenu odluku - kaže Raspudić na pitanje što očekuje od drugog kruga.