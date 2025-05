Tomašević najavio sučeljavanje sa Selak Raspudić: 'Bit će na tri televizije, veselim se tome!'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, zajedno sa svojim zamjenicima, danas je predstavio ambiciozni program javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stadiona Maksimir i sportskog centra Svetice. Ovaj projekt, kako je najavljeno, predstavlja najveću sportsku investiciju u Zagrebu nakon Univerzijade, a usuglašavan je mjesecima sa sportskim savezima, urbanistima te s Vladom RH.

Tomašević se potom osvrnuo i na politička pitanja, posebno na nadolazeći drugi krug izbora i prozivke protukandidatkinje Marije Selak Raspudić.

- Hvala Zagrepčanima na velikoj podršci ove nedjelje. Ključno je da imamo većinu u Skupštini. Očekujemo potvrdu mandata za 12 dana i da nećemo imati drugog gradonačelnika u odnosu na Skupštinu, što bi moglo dovesti do blokade projekata - rekao je.

Govoreći o izmjenama GUP-a, naglasio je da Ministarstvo šest mjeseci odugovlači s izdavanjem suglasnosti, što su, kako tvrdi, pojedini poduzetnici koristili u kampanji.

- Marija Selak Raspudić je bila protiv izmjena GUP-a, no one će ići dalje jer imamo većinu u Skupštini i u 16 od 17 gradskih četvrti. To je ključna stvar, veliki kapitalni projekti idu dalje, čistimo nered - dodao je Tomašević.

Najavio je i tri sučeljavanja na nacionalnim televizijama: u ponedjeljak, utorak i četvrtak. "Veselim se", istaknuo je.

Na pitanje o aferi Hipodrom i pisanju tjednika Nacional, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet odbacio je navode:

- To su bespredmetne insinuacije i optužbe, s gnušanjem ih odbacujem. Ustanova se budžetira preko Ureda za obrazovanje, sport i mlade - rekao je rekao je dogradonačelnik.

Gradonačelnik Tomašević također je oštro odbacio optužbe, posebno navode vezane uz sastanke s osobama povezanim s istragama.

- Da se on nalazio s Galićima je čista i lako provjerljiva laž, postoje nadzorne kamere, mogu se provjeriti GPS signali mobitela unatrag godinu dana, pa i dvije godine. Galići su bili pod mjerama zbog situacije oko varanja na PDV-u i kad se to plasira i dalje, ekipa iz podzemlja se i dalje ne miri s rezultatima izbora i učinit će sve u 12 dana da bi nas se maklo s vlasti. Vjerujem da se to neće dogoditi - dodao je.

Na kraju, pozvao je građane da izađu na izbore.

- Pozivam Zagrepčane da ništa nije gotovo. Izađite za 12 dana i potvrdite ovaj mandat. Spreman sam boriti se dalje unatoč prijetnjama i zastrašivanju - zaključio je aktualni gradonačelnik u borbi za drugi mandat.

Ponovio je i da podržava da odgovara tko god je ukrao gradski novac. "Meni je to u interesu i želim da se to raščisti", rekao je.