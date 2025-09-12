Tomašević kaže da novi GUP uvodi red, ali investitori će još godinama graditi po starom...

Ovaj GUP smatram i velikom pobjedom građana koji će napokon zaustaviti nered u prostoru i uvažiti javne potrebe i interes. Poručio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon godine dana natezanja i konačnog usvajanja izmjena Generalnog urbanističkog plana. Jedno od važnijih izmjena je smanjenje izgrađenosti, pogtovo u stambenim naseljima s kućama u kojima više neće moći niknuti zgrada s više od tri stana (u Novom Zagrebu na takvim lokacijama je ograničenje četiri stana). Također, povećana je i površina neizgrađenog terena oko novih zgrada s 20 na 30 posto, a tamo gdje je bila 30 posto je povećana na 40 posto.

Važno novo pravilo protiv preizgrađenosti je uvedeno za Trešnjevku sjever i Črnomerec i više se neće moći graditi zgrade više od šest etaža, a što je puno važnije – morat će biti udaljene najmanje pola svoje visine od prve susjedne. Neizgrađeni teren će na tom području morati biti 30 posto. Time se želi spriječiti sadašnja natrpanost.

No, građani koji upamte gradonačelnikovu rečenicu s početka teksta će još godinama gledati gradnju velikih zgrada i pitat će se- kako je to moguće s ovim GUP-om? Razlog je što svi investitori koji su dosad i koji sljedeći tjedan podnesu zahtjeve za dozvolu, morat će je dobiti po starim pravilima, a ne novim. Novi GUP stupa na snagu tek kad prođe sljedeći tjedan. Po Zakonu o gradnji, lokacijska dozvola se mora izdati po pravilima koja vrijede u danu podnošenja. Kada je investitor dobije, ima dvije godine da pokrene ishođenje građevinske dozvole na osnovu lokacijske. A onda tri godine da počne gradnju s tom građevinskom dozvolom. Dakle, još sljedećih pet godina će biti građene nove zgrade po starim pravilima. Svjestan je toga i Tomašević, pa je izvadio primjer da su koji dan prije izglasavanja GUP-a u novozagrebačkom naselju Botinec podneseni zahtjevi za izgradnju par zgrada s ukupno 144 stana. Inače, s ovim izmjenama, tamo bi se mogle graditi samo zgrade s maksimalno četiri stana jer se izvorno radi o naselju kuća.

- GUP je kao vlak. I kad povučete kočnicu, on i dalje ide i treba vremena da se zaustavi - slikovit je bio Tomašević.

Kako je sadržaj izmjena GUP-a prezentiran još lani u lipnju, a usvojen je tek sada, investitori su imali dovoljno vremena za pripremiti i podnijeti zahtjeve. Tako da se ni rast cijena stanova u novogradnji sljedećih par godina neće moći opravdavati restriktivnijim pravilima gradnje u Zagrebu. 