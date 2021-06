U petak smo kao Skupština Zagrebačkog holdinga, koju činimo moji zamjenici i ja, obavili razgovor sa cjelokupnom Upravom na čelu s Anom Stojić Deban. Nakon toga i sa gotovo cjelokupnim Nadzornim odborom o stanju i situaciji da nakon sedam godina prvi puta imamo gubitak i to oko 305 milijuna kuna. Tako da smo odlučili brzo djelovati, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuvši kako je stoga danas razriješio cijelu Upravu i Nadzorni odbor Holdinga i imenovao nove predsjednike i pojedine članove.

- Izabrali smo dvočlanu Upravu na čelu s Nikolom Vukovićem i članom Antom Samodolom. Napravili smo minimalno članstvo da bi Uprava odmah počela djelovati budući da je stanje složeno i izazovno. Izabrali smo i novi Nadzorni odbor, tu su Suzana Brenko, koja je izabrana kao predsjednica, Damir Topić i Ratko Bajakić. To su sve ljudi s vrlo dugim iskustvom u financijskom i bankarskom sektoru, stručnjaci za trgovačko pravo i bit će jaki Nadzorni odbor, koji će nadzirati rad Uprave - istaknuo je Tomašević.

Javni natječaji za preostale članove Uprave i Nadzornog odbora

U najkraćem mogućem roku, dodao je, raspisat će i javne natječaje za još tri člana Uprave i preostale članove Nadzornog odbora.

- Ovim putem želim pozvati i predstavnike radnika da sukladno zakonu iskoriste svoje pravo i imenuju svog predstavnika u Nadzorni odbor - rekao je.

Zadaci nove Uprave, istaknuo je, su analiza stanja, refinanciranje kratkoročnih obaveza, analiza i kontrola, kao i zaustavljanje nepotrebnih troškova te izrada podloge za restrukturiranje.

- Činjenica jest da je nakon sedam godina ovo prvi put da je zabilježen gubitak i to ne baš mali. Jasno je da su u Holdingu potrebne promjene, prije svega odmah moramo početi s financijskim restrukturiranjem i to je bio razlog zašto smo morali odmah djelovati i dalje ćemo popunjavati Upravi i NO u najkraćem mogućem roku - rekao je naglasivši kako su se prilikom imenovanja novih predsjednika i članova vodili činjenicom da su potrebni ljudi koji poznaju sustav Holdinga.

- I to brzo, a ne da imamo Upravu koja se uhodava jer za to nemamo vremena. Vuković je bio pomoćnik predsjednika Uprave i na više pozicija direktora unutar Holdinga i itekako dobro zna sustav. Nije se slagao s modelom upravljanja koji je tada postojao i morao je otići. Samodol je isto bio član Uprave od 2013.-2014., otišao je sam jer se nije slagao sa izdvajanjem podružnice Čistoće i njenom privatizacijom - poručio je ponovivši kako će dodatni članove Uprave i NO-a biti birani na javnom natječaju.

Kao i, dodao je, voditelji podružnica i Uprava drugih gradskih poduzeća unutar cijele Holding grupe.

Tomašević je rekao da postoji mogućnost restrukturiranja Holdinga i spajanja podružnica.

- Želimo što optimalniji Holding, koji daje što bolje usluge građanima i bit će vjerojatno itekako reorganizacije, tu možemo pričati o spajanjima podružnica i poslovnih procesa, to je sve dio duže priče koja će trajati, no hitno je bilo početi s financijskim restrukturiranjem i analizom, odnosno kontrolom svih troškova i smanjenjem svih tih troškova. Kao što smo na neki način zaustavili nove javne nabave, odnosno postavili filter za nove javne nabave, a to vrijedi isključivo za Grad Zagreb, ne i za Holding i iz te perspektive je bilo nužno razriješiti staru Upravu te što prije početi s novom - poručio je.

Pregovori sa SDP-om završeni

Pregovori sa SDP-om oko većine u Gradskoj skupštini, istaknuo je, idu dobro i ustvari su više-manje završeni. No, nije htio još otkriti detalje dogovora.

- Sad to mora proći tijela unutar SDP-a i naših stranaka. Tu ne očekujem nikakve probleme. 17. lipnja očekujem konstituiranje Skupštine, a mi ćemo se kao partneri obratiti javnosti prije toga i predstaviti sadržaj sporazuma. Ne bih htio sam bez partnera iznositi detalje pa ćete se malo strpjeti - rekao je.

A tko će zasjesti u fotelju predsjednika Skupštine također je dio razgovora, dodao je, ali bez otkrivanja detalja.

- Najbitniji dio su sadržajni, programski ciljevi. Njih je sada oko 30-ak, što je dosta za prvi mandat, gdje ćemo jasno pokazati što nam je smjer i što želimo postići u prvom mandatu. Razgovarali smo o političkim funkcijama unutar Skupštine, to su sve neke tehničke stvari, manje bitne, i bit će dio sporazuma - rekao je.

Što se tiče obnove nakon potresa, najavio je kako će se sutra sastati s ministrom graditeljstva Darkom Horvatom istaknuvši kako će sastanak biti dug kako bi detaljno prošli sve probleme i aspekte obnove. A u petak će se sastati i s ravnateljem Fonda za obnovu Damirom Vanđelićem.

Sanacija Domovinskog mosta

A Tomašević je izjavu za medije dao na Domovinskom mostu, koji je obišao prilikom početka radova na njegovoj sanaciji.

- Ono što je sada bitno je održavanje postojećih mostova. Danas obilježavamo početak radova na Domovinskom mostu, radi se o nešto manje od 900 metara u oba smjera i radit će se sljedećih šest mjeseci. Zatvorene će biti dvije trake kolnika, jedna u svakom smjeru, međutim uvijek će biti prohodan prolaz za pješake i bicikliste barem na jednoj strani mosta. Počinjemo pred ljeto da što manje ometa život građana. Molimo građane za strpljenje, ovo održavanje mosta je apsolutno nužno - rekao je dodavši kako su u pripremi i radovi na drugim mostovima.

- Bitno je da su oni u dobrom stanju, da su sigurni i kvalitetni - rekao je.

Cijena sanacije mosta Grad će koštati oko 17 milijuna kuna bez PDV-a, istaknuo je Krunoslav Tepeš, pomoćnik pročelnika u sektoru za ceste. Naglasio je kako kako će se na Domovinskom mostu urediti cjelokupne površine pješačkih i biciklističkih staza, kolničkih traka, obnoviti prijelazne naprave, sanirati mikropukotine i spojevi s nosivom konstrukcijom.

- Ova specifična konstrukcija je jedinstvena u odnosu na sve druge zagrebačke mostove i od 2007., kada su radovi realizirani, sada je jednostavno nužno pristupiti sanaciji - rekao je.