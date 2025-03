'Tomašević nije gradonačelnik, on je tek loša kopija Milana Bandića, bez političkog talenta'

Trpimir Goluža, nezavisni kandidat za gradonačelnika Zagreba, u politici je pet godina i aktivan je u Gradskoj Skupštini kao nezavisni vijećnik u Klubu Mosta. Uz to je i docent na Medicinskom fakultetu i jedan je od najžešćih kritičara Tomislava Tomaševića. Za 24sata govori zašto je odlučio ući u politiku, zašto smatra da je pokojni Milan Bandić bio bolji gradonačelnik od Tomaševića te kako je SDP podrškom Tomaševiću počinio samoubojstvo.

24sata: Nezavisni ste kandidat za gradonačelnika Zagreba. Kad ste najavljivali kandidaturu rekli ste da ćete imati podršku više stranaka koje su u oporbi. Možete li sada otkriti koje su to stranke?

Od prvog dana govorim da iza mene ne stoji klasična stranačka mašinerija, nego ljudi – građani Zagreba. Oni su moja snaga, oni su moja koalicija, oni su za mene najvažniji. Svaki Zagrepčanin koji vjeruje da ovaj grad može i mora bolje – on je moj saveznik.

Istina je da me podržavaju određene stranke i kako kampanja bude odmicala, predstavit ću ih. No, neka bude jasno – meni su najvažniji građani Zagreba! Oni koji osjećaju stvarne probleme, koji žele rješenja, a ne izgovore. Zagreb ne smije biti talac političkih igara, treba odlučno vodstvo koje ne kalkulira, nego radi. Zato i kažem – Bit će opet Zagreb! Ali ne zato što će ga popraviti politika, nego zato što ćemo ga zajedno izgraditi s ljudima koji vjeruju u promjenu. Moj jedini interes je bolji Zagreb, a svaki građanin koji dijeli tu viziju moj je koalicijski partner.

24sata: Što je s Mostom? Bili ste dio njihova kluba u Gradskoj skupštini?

S Mostom imam više nego korektne odnose. Protekle četiri godine u Gradskoj skupštini nismo imali niti najmanjih prijepora. Iako najmanji, bili smo jedan od najaktivnijih klubova. Odlično smo surađivali i surađujemo po svim pitanjima koja su važna za Zagreb i koja su u interesu Zagrepčana. Nikome ništa ne dugujem pa niti Mostu. Ako Most prepozna vrijednost u mom dosadašnjem radu i podrži me u istaknutoj gradonačelničkoj kandidaturi bit će mi drago, a ako isto izostane to me neće obeshrabriti. Bit ću posve jasan – moja kandidatura nije pitanje stranaka, nego građana! Kao što sam već rekao, moja najveća stranka su građani Zagreba. Oni su ti kojima odgovaram, oni su snaga ove kandidature. Ljudi koji žele Zagreb koji ne čeka, nego se razvija. Ljudi koji žele odlučno i odgovorno vodstvo, a ne političke igre. Grad koji ne nazaduje, nego raste. Grad koji nije talac loših odluka, nego primjer pametnog upravljanja. Grad u kojem se ne traže izgovori, nego se donose rješenja. Zagreb zaslužuje više. Ali ne zato što će se političari dogovoriti, nego zato što će građani odlučiti da je vrijeme za pravu i zdravu promjenu.

Ne biste imali ništa protiv ni da vas HDZ podrži, kako ste izjavili u jednom intervjuu. No, HDZ ide sa svojim kandidatom Mislavom Hermanom. S obzirom da ste ideološki bliski, ciljate na iste glasače, imate li šanse protiv stožerne stranke?

HDZ je velika stranka s puno kvalitetnih ljudi i teško je očekivati da bi za gradonačelnika Zagreba podržali neovisnog kandidata ma koliko god on dobar i kvalitetan bio. Da, HDZ ide sa svojim kandidatom, ali to ne znači da su svi njihovi birači automatski vezani uz njega. Ljudi biraju osobu, ne stranačku iskaznicu. A birači koji žele grad koji ne tapka u mjestu, nego raste, grad koji nije zarobljen u političkim trgovinama, prepoznat će snagu mog tima i mojeg programa. Ne gledam na izbore kroz stranačke kalkulacije, nego kroz ono što je najvažnije – tko je taj koji može donijeti stvarne promjene u Zagrebu. Niti jedna stranka, pa tako ni HDZ, ne posjeduje birače. Građani su ti koji odlučuju, oni su tiha većina koja zna prepoznati tko je sposoban, odlučan i spreman preuzeti odgovornost. Ovo nisu izbori između stranaka, nego između vizija budućnosti našeg grada, i siguran sam da će građani prepoznati tko ih je spreman voditi naprijed. Zagrepčani su umorni od netransparentnosti, odgađanja i praznih obećanja. Oni žele grad koji ne ide unazad, nego se diže iznad birokratskih kočnica, koji raste, razvija se i postaje moderan, funkcionalan i ponosan europski grad – oni će prepoznati tko donosi pravu promjenu. Bit će opet Zagreb! Ali ne zato što će to odlučiti političke elite, nego zato što će to odlučiti građani – oni kojima Zagreb pripada i za koje se borim!

24sata: Imate li potporu bračnog para Raspudić s obzirom da ste vi radili u kampanji Marije Selak Raspudić za predsjednicu?

U kampanji Marije Selak Raspudić prepoznao sam viziju koja je bila usmjerena na bolju i pravedniju Hrvatsku, viziju koja je zastupala interese građana i Hrvatske. Ta suradnja bila je kvalitetna, uostalom to su pokazali i rezultati predsjedničkih izbora. Meni je čast što sam bio važan dio tog projekta. Što se tiče potpore Raspudića, ovo je sada bitka za Zagreb. I to nije bitka pojedinaca, nego svih koji žele bolji, funkcionalniji i transparentniji grad. Zato bih volio da se ta suradnja nastavi, jer sada nije vrijeme za podjele – sada je vrijeme da svi koji vole ovaj grad stave Zagreb na prvo mjesto. U moj tim dobrodošli su svi koji žele raditi, svi koji žele mijenjati stvari na bolje i svi koji vjeruju da mogu doprinijeti. Moja kampanja nije kampanja zatvorenog kruga ljudi, ovo je borba za grad u kojoj je svaki stručan, dobronamjeran i pošten Zagrepčanin itekako potreban.

24sata. Je li na pomolu osnivanje nove stranke s njima? Imate li već ime?

Kao što sam već više puta rekao – moja jedina stranka su Zagrepčani. Ne bavim se političkim kalkulacijama, nego gradim pokret svih onih koji žele bolji Zagreb. Moja koalicija je jasna – to su građani koji su umorni od netransparentnosti, birokracije i lošeg upravljanja. Ovo nisu izbori za stranačke etikete, nego za budućnost našeg grada.

24sata: Vratimo se na lokalne izbore. Tko su ljudi koji će biti na vašoj listi za Skupštinu?

Polako, na vrijeme ćemo predstaviti listu. Bit će to lista ljudi koji imaju znanje, integritet i konkretne rezultate iza sebe. Ljudi koji nisu u politici radi sebe, nego radi Zagreba. Okupio sam tim koji razumije kako ovaj grad diše, koji zna gdje su problemi i, što je još važnije, kako ih riješiti. Na njoj neće biti karijernih političara ni onih koji su tu zbog funkcija, nego sposobnih, odlučnih i stručnih ljudi iz različitih područja – ljudi koji su spremni preuzeti odgovornost. Kad dođe vrijeme, građani će vidjeti da ovo nije još jedna politička lista, nego ekipa koja je spremna raditi od prvog dana. Bit će opet Zagreb! I to zahvaljujući ljudima koji ne daju prazna obećanja, nego donose stvarne promjene.

24sata: Koje su tri najvažnije točke vašeg programa za Zagreb?

Naš pobjednički program sastoji se od 11 točaka koje su međusobno povezane i međuovisne. Zagreb ne možemo popravljati parcijalno – samo sveobuhvatnim, cjelovitim pristupom grad može napredovati. No, ako bih morao izdvojiti tri ključne točke koje su u ovom trenutku najkritičnije, to su:

Promet i javni gradski prijevoz – Zagreb je prometno nefunkcionalan, a rješenja koja se predlažu su ili zastarjela ili samo kozmetička. Planiram cjelovitu reformu prometa, uključujući bolju organizaciju javnog prijevoza, optimizaciju semaforskih sustava, više tramvajskih linija, kvalitetniju biciklističku infrastrukturu i veći broj parkirnih mjesta. Zagrebu ne trebaju improvizacije, nego dugoročna prometna strategija koja će smanjiti gužve i omogućiti građanima da se brže i lakše kreću gradom.

Gospodarenje otpadom i komunalni nered – Trenutni sustav nije održiv. Zagreb mora biti čist i organiziran grad, a ne grad pretrpan smećem i loše upravljanim resursima. Uvest ćemo transparentan i učinkovit sustav gospodarenja otpadom koji neće kažnjavati građane, već će im omogućiti jednostavno i jasno odvajanje i reciklažu otpada, uz poboljšanje komunalnih usluga i održavanja javnih površina.

Demografija i kvaliteta života – Zagreb je sve skuplji, a istovremeno sve manje privlačan za mlade obitelji. Ako želimo da grad živi, moramo stvoriti uvjete u kojima ljudi žele ostati. Zato ćemo osigurati financijske olakšice za mlade obitelji, poticati priuštivo stanovanje i rasteretiti građane kroz smanjenje poreza na dohodak. Povećat ćemo ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, razviti mrežu vrtića i škola te poboljšati dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga.

Zagreb ne smije biti grad koji tone u probleme, nego grad koji raste, razvija se i pruža bolji život svojim građanima. Naš cilj nije samo popraviti ono što ne valja – naš cilj je stvoriti grad koji je primjer drugima.



24sata: Tko je, po vašem mišljenju, bolji gradonačelnik Zagreba, pokojni Milan Bandić ili Tomislav Tomašević?

Gradonačelnik Zagreba mora biti vizionar, strateg, lider. Osoba koja razumije upravljanje, zna donositi odluke i preuzima odgovornost. Gradonačelnik nije praktikant, nije aktivist na probnom roku, nije ideološki zarobljenik – on je izvršni direktor metropole od gotovo 800.000 ljudi. Tomaševićev mandat može se opisati jednom rečenicom – čovjek koji nije dorastao funkciji koju obnaša. On nije gradonačelnik, on je tek loša kopija Milana Bandića, samo bez političkog talenta, bez instinkta i bez sposobnosti rješavanja problema. Njegova nesposobnost osjeća se na svakom koraku – od prometnog kaosa do raspada sustava gospodarenja otpadom, od urušene infrastrukture do uništene gospodarske klime. Tomašević je produkt aktivističkih kružoka, čovjek koji nikada nije vodio ni kvart, a kamoli grad. Njegovo ‘iskustvo’ svodi se na ideološke pamflete i političku ekologiju, ali Zagreb nije seminar, Zagreb nije studentski projekt, Zagreb nije poligon za eksperimentiranje! Grad je danas u gorem stanju nego ikad – prometnice su razrovane, komunalni sustav u kaosu, kultura zapostavljena, a poduzetnici prepušteni sami sebi. Što je napravio? Postavio je vojsku nesposobnih kadrova, uhljebio aktivističke prijatelje i udruge te stvorio atmosferu straha i nesigurnosti među zaposlenicima gradske uprave. Njegova vlast je bezidejna, bez plana, bez vizije. Umjesto da rješava probleme, on ih gomila. Umjesto odgovornosti, on nudi izgovore.

S druge strane, Milan Bandić imao je mnogo mana, ali bio je čovjek koji je znao kako Zagreb diše. Nije vodio grad preko ekoloških brošura i ideoloških eksperimenata, nego na terenu – među ljudima, slušajući probleme i rješavajući ih. Sljeme, Bundek, Sljemenska žičara, rotor na Remetincu, fontane – to su činjenice, to je njegova ostavština. Za razliku od Tomaševića, Bandićeva ostavština su i besplatni udžbenici za učenike, interventni popravci cesta i ono najvažnije – stalna interakcija s građanima. Bandić je bio gradonačelnik koji se nikada nije skrivao, bio je izložen kritikama bez cenzure, suočavao se s teškim pitanjima i nikada nije imao armiju PR stručnjaka koja bi mu gradila imidž u medijima. On je odgovarao građanima, ne medijskim spinovima.

Tomašević, s druge strane, uživa dosad neviđenu medijsku zaštitu. Kritika gotovo da nema, negativni članci se minimaliziraju, a njegove afere prolaze ispod radara. Kako je to moguće? S kojim sredstvima se osigurava šutnja o njegovim aferama, uhljebljivanju, promašajima i nesposobnosti. Tomašević nije gradonačelnik, on je medijski projekt – umjetno održavan PR produkt koji postoji samo zahvaljujući propagandi. Mediji mu ne postavljaju neugodna pitanja, ne istražuju gdje odlaze milijuni iz proračuna, ne propituju osnovane sumnje na kriminal u Holdingu i podružnicama. Dok su Bandića razapinjali za svaku sitnicu, Tomaševića štite kao svetinju! Zašto se šuti o ozbiljnim optužbama za korupciju i nezakonitim zapošljavanjima? Za razliku od Bandića, Tomašević je pokazao da ne zna, da ne može i da nema nikakav kapacitet voditi ovaj grad. Njegov mandat je upravljački fijasko, najgori oblik Bandićeve politike – nesposobna verzija istog modela. Zagrebu ne treba ni stari model ni novi nesposobno netranparentni eksperiment. Zagrebu treba ozbiljno, odgovorno i stručno vodstvo. Zagrebu treba promjena – promjena koja zna kako voditi grad, a ne kako ga uništiti!

24sata: Na čemu ćete 'tući' po Tomaševiću?

Tomaševićeva vladavina donijela je neodgovornost, nesposobnost, ideološku isključivost i netransparentnost kakvu Zagreb nije vidio ni u najgorim danima prošlih administracija. Sumnje na korupciju, stranačka zapošljavanja, kaznene prijave, netransparentnost i politička trgovina obilježje su njegova mandata. Tomašević je došao na vlast obećavajući transparentnost, a isporučio netransparentno, pa čak i potencijalno koruptivno zapošljavanje prema stranačkoj iskaznici. Ako niste dio uskog kruga Možemo!, teško možete dobiti posao u gradskoj upravi ili Holdingu, koliko god bili kvalificirani. Po podružnicama vlada klijentelizam i uhljebljivanje, a stručni kadar masovno odlazi jer ne želi sudjelovati u takvom cirkusu.

Tomašević je došao na vlast obećavajući borbu protiv korupcije, no njegova vladavina obilježena je upravo suprotnim – osnovanom sumnjom na korupciju i kaznenim prijavama zbog stranačkih zapošljavanja i namještanja natječaja za pročelnička mjesta. Gradonačelnik je prijavljen USKOK-u i DORH-u zbog sumnje u namještanje natječaja, jer je navodno naredio službenici da pojedinim kandidatima, njegovim odabranicima, unaprijed dostavi kvalifikacijska pitanja, čime je izravno utjecao na ishod zapošljavanja. U podružnici Zrinjevac, USKOK i PNUSKOK istražuju moguće malverzacije vezane uz nabavu i najam opreme, poput kosilica, tijekom Tomaševićevog mandata. Ove istrage koincidirale su s ostavkom Suzane Brenko, predsjednice Nadzornog odbora Holdinga, što dodatno baca sumnju na nepravilnosti unutar podružnice. Protiv Tomaševića i platforme Možemo! podnesene su kaznene prijave zbog sumnje u nedopušteno financiranje iz inozemstva, konkretno preko njemačke stranke Zelenih, što je protivno Ustavu Republike Hrvatske. Tomaševićeva administracija, umjesto da bude primjer transparentnosti i poštenja, postala je sinonim za korupciju, nepotizam i neodgovornost. Građani Zagreba zaslužuju bolje – vodstvo koje će raditi u njihovom interesu, a ne za osobne ili stranačke koristi.

Ideološki ekstremizam i štetni eksperimenti Grad se vodi kao aktivistička komuna, ne kao ozbiljna europska metropola. Politike odrasta, koje forsira Tomašević, ne znače održivost nego propadanje – Zagreb se ne razvija, nego se guši u nesposobnosti. Ideološki kriteriji su važniji od stručnosti, zbog čega su ključni projekti blokirani ili upropašteni. Katastrofalno upravljanje komunalijama Zagreb nikada nije bio prljaviji. Smeće se gomila, Jakuševec raste, a cijene komunalija divljaju! Građani plaćaju sve skuplje račune, a zauzvrat dobivaju kaos, prljavštinu i lošiju uslugu. Kamo ide taj novac? U skupe ‘savjetnike’ i ideološke eksperimente gradske vlasti. Tomaševićev prometni model svodi se na jedno – izmusti građane do zadnje lipe kako bi se novac mogao preusmjeriti prema udrugama koje su usko povezane s članovima Možemo! Umjesto da riješi gužve, poboljša javni prijevoz i osigura bolju prometnu protočnost, on je krenuo najlakšim putem – udario po džepu građana. Naplata parkiranja do 24 sata i vikendom – besramno izvlačenje novca od građana koji nemaju alternativu. Blokovsko parkiranje – još jedan način da se uzme što više novca, bez stvarnog rješenja problema. Zatvaranje prometnih arterija – bez plana, bez alternative, bez razmišljanja kako će se to odraziti na građane i gospodarstvo. Nikad gore ceste – rupe, kaos, nesanirane prometnice – umjesto da ulaže u osnovnu infrastrukturu, novac odlazi na ideološke eksperimente i uhljebljivanje aktivista.

Rezultat? Zagreb tone u prometni kaos, infrastruktura se raspada, a gradski prijevoz je neorganiziran i nepouzdan. Građani plaćaju sve više, a zauzvrat dobivaju sve manje! Ovo nije politika, ovo je otimačina pod krinkom upravljanja. Zagreb zaslužuje funkcionalan i pravedan prometni sustav, a ne bankomat za gradsku vlast! Gospodarski pad i odlazak stanovništva Zagreb ne privlači investicije, nego ih odbija. Poduzetnici bježe, radna mjesta stagniraju, a mlade obitelji napuštaju grad. Umjesto da stvaramo uvjete za razvoj, Tomašević sustavno guši gospodarstvo. Kultura pod ideološkim nadzorom Zagreb je nekada bio kulturna prijestolnica regije, danas je partijska scena Možemo!. Financiraju se samo ‘podobni’ projekti, dok se drugačija mišljenja guše. Bankrot Gradske plinare Zagreb zbog neuspješnog mešetarenja na plinskoj burzi i gubitak od preko 100 milijuna eura krimen je isključivo Tomaševićeva kadra.

Dječja bolnica Srebrnjak trebala je biti prvi europski centar za translacijsku medicinu, projekt vrijedan 60-ak milijuna eura iz EU fondova. No, zbog Tomaševićeve neodgovornosti i nesposobnosti, projekt je propao, a Zagreb sada mora vratiti 1,1 milijun eura već isplaćenih sredstava. Izvođač radova raskinuo je ugovor zbog nepoštivanja obveza, a gradska vlast nije bila sposobna provesti projekt u novom EU financijskom okviru. Rezultat? Grad je izgubio ključnu zdravstvenu investiciju, a bolesna djeca ostala su bez vrhunske bolnice. Srebrnjak je ogledni primjer kako Tomašević ne zna upravljati gradom – ne rješava probleme, već ih stvara i gubi milijune. Sljeme i Maksimir – nekada simboli grada, sada zapušteni i neodržavani. Ilegalan deponij na Čretu – dok se priča o ekologiji, Zagreb se pretvara u smetlište. KBC Zagreb – planirana spalionica – još jedan dokaz koliko ova vlast ne zna upravljati gradom. Tomaševićeva ostavština su rasulo, lažna obećanja, narisane mačkice na kolniku križanja Masarykove, Preradovićeve i Tesline i “Relax zona” u tramvajskim škarama u Draškovićevoj ulici.

Tomašević i Možemo! došli su na vlast na valu lažnih obećanja o promjenama i transparentnosti. Danas znamo da je sve bilo laž! Umjesto kompetentnih ljudi, dobili smo kliku aktivista i poslušnika. Umjesto rješenja, dobili smo kaos, nesposobnost i otvorenu netransparentnost! Zagreb nije zaslužio Tomaševićevu nesposobnost. Zagrebu treba ozbiljno, odgovorno i stručno vodstvo. Vrijeme je da vratimo Zagreb građanima! Zagrebe, vrijeme je!

24sata: SDP je prelomio i iako najveća oporbena stranka pristali su podržati Tomaševića.

To nije samo političko samoubojstvo već i moralni sunovrat. SDP se prodao, odnosno predan je za par fotelja. Radi se o jeftinoj trgovini pri kojoj su članovi SDP-a poniženi zarad sitnih interesa. Ova foteljaška simbioza SDP-a i Možemo! nije dogovor za bolji Zagreb, nego pakt dviju potrošenih političkih opcija koje su postale kočnica napretka ovog grada. SDP je izdao sam sebe – u javnosti su se pravili da imaju svoju politiku, a preko noći su zaboravili na Kolarića, Lalovca i Medvedicu i to za ništavnu ulogu pomoćnika u lošoj predstavi koju režira Možemo! Možemo! je dobio novog/starog suučesnika za nastavak kaosa – SDP im sada služi kao smokvin list za katastrofalnu vladavinu i nesposobnost. Tomašević je dobio formalnu podršku, a SDP je zauzvrat možebitno dobio mrvice s političkog stola u obliku pročelničkih fotelja.

Ljudi poput Kolarića, koji sada drži odgovorne pozicije, dodatno zabrinjavaju – ako je spreman prodati vjerodostojnost stranke preko noći, kako onda građani mogu vjerovati da će odgovorno voditi instituciju poput Gradskog zavoda za javno zdravstvo? Kako možemo biti sigurni da se i tamo ne donose odluke u nečijem privatnom interesu? SDP je posljednjih mjeseci pokušavao vratiti vjerodostojnost, ali ovaj čin nepovratno ih je srozao. Oni su sukrivci za kolaps Zagreba. Zagreb ne treba nesposobnu vlast ni lažnu oporbu. Zagreb treba promjenu – odlučnu, odgovornu i stručnu vlast koja ne trguje gradom kao političkom monetom.