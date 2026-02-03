Obavijesti

POLEMIKE SE NASTAVLJAJU

Tomašević o čišćenju Trga nakon dočeka: 'Račun ide Vladi'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 12 min
Zagreb: Djelatnici Čistoće čiste Trg nakon dočeka rukometaša | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim čišćenja, zabilježen je i niz prekršaja za koje Tomašević kaže da se obrađuju

Nakon previše polemike, doček brončanih rukometaša je iza nas. Tisuće ljudi uz pjesmu i baklje dočekale su reprezentativce, a na pozornici im se pridružio i Marko Perković Thompson. 

Nakon što je Grad odbio dati dozvolu za Thompsonov dolazak, u sve se uključila Vlada te je glazbenik ipak došao na pozornicu, što je i bila želja rukometaša.

Pogledajte kako je izgledao doček na Trgu

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Docek broncanih rukometasa
219
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon dočeka, ostalo je puno smeća kojeg je očistila Čistoća.

– Ekipe moraju počistiti Trg. Što je alternativa? Da ostane trg prljav? Oni će isporučiti račun, zna se tko je bio organizator dočeka - jasan je Tomašević, aludirajući pritom na Vladu.

Zagreb: Djelatnici Čistoće čiste Trg nakon dočeka rukometaša | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim čišćenja, zabilježen je i niz prekršaja za koje Tomašević kaže da se obrađuju.

- Sve je jasno. Doček je proveden bez suglasnosti Grada Zagreba za zauzimanje javne površine, a Vlada će, osim troškova čišćenja, odgovarati i za drugi niz komunalnih prekršaja. 

- Desetak prekršaja vezano je uz organizatore, a 14 za postavljanje štandova - dodao je Tomašević.

Gradonačelnik Tomašević održao konferenciju za medije dan nakon dočeka rukometaša 06:32
Gradonačelnik Tomašević održao konferenciju za medije dan nakon dočeka rukometaša | Video: 24sata/pixsell

