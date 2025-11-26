Obavijesti

'STOJIM IZA ODLUKA'

Tomašević o Thompsonovim prijetnjama: 'Ne bojim se'

Zagreb: Konferencija za novinare gradonačelnika Tomislava Tomaševića | Foto: Igor Soban/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U jučerašnjem videu, Thompson je Tomaševića pozvao na razum i smirivanje tenzija, u protivnom je najavio radikalne poteze koji se gradonačelniku neće svidjeti

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević odgovorio je Thompsonu i pritom poručio da je odluka o drugom koncertu konačna. Thompson nastupa u Areni Zagreb 27. prosinca te je zatražio i nastup idući dan. Ipak, zagrebačka gradska vlast mu taj datum ne odobrava.

U jučerašnjem videu, Thompson je Tomaševića pozvao na razum i smirivanje tenzija, u protivnom je najavio radikalne poteze koji se gradonačelniku neće svidjeti.

O svemu tome Tomašević se osvrnuo u emisiji “Zagrebi po Zagrebu” na Radiju Sljeme.

- Što je Grad odlučio uz potporu Gradske skupštine – tako će biti. Odluka Grada je konačna - poručio je Tomašević.

Prema njegovim riječima, u pravnoj državi postoji jasan način za rješavanje eventualnih sporova.

- Ako smatrate da je nešto protupravno ili da je neko pravo prekršeno, onda se koriste pravni instrumenti i ide se na sud - naglasio je Tomašević.

Gradonačelnik je komentirao i Thompsonove najave o “radikalnim potezima”.

- Ne znam što bi točno ti potezi trebali značiti, ali nije me strah. Iza svojih odluka stojim. Neistina je da sam ikada rekao da je pola milijuna ljudi s Hipodroma fašisti. Upravo suprotno – rekao sam da je velika većina bila radi domoljublja i radi glazbe - dodao je.

