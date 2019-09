Tomašević opet nije došao na sud: 'Nećemo to više tolerirati'

U srijedu je na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu trebalo biti prezentirano vještačenje mobitela Mare Tomašević, supruge župana Požeško-slavonskog Alojzija Tomaševića, no rasprava je odgođena jer župan nije došao na sud. Sudac Slaven Vidmar, je rekao da mu je stigao zahtjev optuženika za odgodu, jer je službeno odsutan zbog sastanka župana u Poljskoj. To je, po riječima suca druga odgoda i on to više neće tolerirati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U srijedu je dogovorena sljedeća rasprava, po riječima Vidmara, mogla bi zadnja i konačna, u u samom dogovaranju odvjetnik Alojzija Tomaševića Željko Damjanac je rekao kako su on i njegov klijent cijeli listopad i polovicu studenog zauzeti. Na to je oštro reagirao sudac, rekavši da zakazuje raspravu za 18. studeni u 9 sati. – Ne bude li se optuženik pojavio taj dan u naznačeno vrijeme dvije minute nakon devet sati izdajem nalog da ga se privede – rekao je Slaven Vidmar.

Moj branjenik niti u ova dva slučaja nije izostao neopravdano, oba puta je zbog poslovnih obveza, a sudac vrlo dobro zna da se nekoga može privesti samo ako se ne pojavi na sudu iz neopravdanih razloga – rekao je Damjanac dodajući kako on smatra da sudac ide na ruku oštećenici, Mari Tomašević.

- Predugo to sve traje. Sve me to psihički opterećuje. Odgođena je rasprava i vidjeti ćemo što će biti sljedeći puta. Stalno nešto odgađaju, čemu to, mislim da žele dobiti na vremenu – rekla je Mara Tomašević, županova supruga.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Ono što se moglo čuti prije nego je sudac odgodio raspravu jeste da predstavnici tužiteljstva imaju određene primjedbe na nalaz vještaka koji je vještačio autentičnost fotografija i video snimaka koje se nalaze na mobitelu Mare Tomašević, kao i ona sam na nalaz vještaka kojeg su svi dobili uz poziv za današnji raspravu. Međutim o tome se nije raspravljalo i dogovoreno je da se vještak ispita na sljedećem sudskom ročištu u studenom mjesecu.

Ova sudska kako su je neki nazvali „sapunica“ traje od 03. listopada 2017. godine kada je zbog nasilja u obitelji Mara Tomašević prijavila svoga supruga Alojzija Tomaševića, župana Požeško Slavonske. U nepune dvije godine saslušani su brojni svjedoci jedne i druge strane, no, još uvijek se postupak nije okončan.