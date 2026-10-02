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NOVI JUŽNI ULAZ U ZAGREB

Tomašević otvorio ključnu cestu u Zagrebu: 'Ovaj projekt se obećavao prije mog rođenja'

Piše Iva Tomas,
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Tomašević otvorio ključnu cestu u Zagrebu: 'Ovaj projekt se obećavao prije mog rođenja'
Foto: Grad Zagreb
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Sarajevska bi trebala postati novi južni ulaz u Zagreb, no izgradnja nadvožnjaka i spoja na obilaznicu, za koje su zadužene Hrvatske autoceste, kasnit će još nekoliko godina

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je rekonstruiranu Sarajevsku cestu, koja će za automobilski promet biti puštena oko podneva. Vrijednost projekta, zajedno s tramvajskom prugom i otkupom zemljišta, premašuje 36 milijuna eura. Tomašević je istaknuo da se projekt stanovnicima Novog Zagreba obećavao više od 40 godina. Sama rekonstrukcija ceste stajala je 16,6 milijuna eura s PDV-om, a dodatnih pet milijuna izdvojeno je za otkup zemljišta.

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Uz cestu su izgrađene pješačke i biciklističke staze, postavljena javna rasvjeta i bukobrani te obnovljena podzemna infrastruktura. Nova tramvajska pruga, vrijedna 14,6 milijuna eura s PDV-om, trebala bi biti puštena u promet tijekom studenoga, nakon završetka tehničkog pregleda. 

- Sad su mi tu rekli građani koji su slušali obećanja od '81. godine. Ja sam rođen '82. godine. Znači, prije mog rođenja se obećavao ovaj projekt. To će biti prvi metri nove tramvajske pruge u Zagrebu nakon četvrt stoljeća - rekao je Tomašević.

Sarajevska bi trebala postati novi južni ulaz u Zagreb, no izgradnja nadvožnjaka i spoja na obilaznicu, za koje su zadužene Hrvatske autoceste, kasnit će još nekoliko godina.

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- Nadamo se da će se što prije napraviti i ovaj nadvožnjak koji radi državno poduzeće HAC. Krenuli smo u isto vrijeme, ali nažalost još ovaj dio s njihove strane nije gotov i, koliko imam informaciju, trajat će još nekoliko godina - rekao je Tomašević.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić očekuje da će nova cesta rasteretiti promet, osobito u Travnom, Dugavama i Jakuševcu.

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