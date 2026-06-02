Tomašević: Podvožnjak kod Vjesnika privremeno zatvoren od četvrtka do nedjelje

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je najavio da će, zbog radova završetka treće faze rušenja Vjesnikova nebodera, od četvrtka 4. lipnja od 6 sati ujutro do nedjelje, 7. lipnja do 20 sati navečer, za promet biti zatvoren podvožnjak kod Vjesnika.

Smatraju, kaže, da je to najbolji termin zbog produženog vikenda i manje količinu prometa nego inače, a radovi će se izvoditi u tri smjene.

Tomašević je na konferenciji za novinare istaknuo da u tih četiri dana podvožnjak neće funkcionirati te će biti otežan promet u smjeru zapad - istok, odvijat će se obilaznim pravcima. Zamolio je građane za strpljenje i rekao da će svima biti dostupna privremena regulacija.

Potrebno je, kaže, ta četiri dana odraditi i nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.

Bazen Špansko otvara se početkom srpnja

Tomašević je najavio da završetak radova na novom gradskom bazenu Špansko očekuju ovaj mjesec, a početkom srpnja očekuju završetak svih tehničkih pregleda i dobivanje uporabne dozvole. Nada se da će početkom srpnja svečano otvoriti bazen Špansko, prvi bazen na zapadu grada. Cilj im je bio da se i taj bazen može koristiti ovo ljeto.

Ljetno otvaranje ostalih bazena u gradu očekuju prema redovnom kalendaru, a istaknuo je i da su za kupanje otvoreni i jezera Jarun i Bundek, na određenim mjestima gdje je kvaliteta vode dobra.

Tomašević je podsjetio da je jučer raspisan projektni natječaj za Jarunski most. Istaknuo je da je trasa mosta "u potpunosti čista", riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi, međutim za pristupne ceste ima još dosta posla, vode se još imovinsko-pravni sporovi i postupci na sjevernoj i južnoj strani mosta, očekuju da završe do kraja 2027., a 2028. očekuju početak radova na mostu. Napomenuo je da se ti postupci vode po zakonu, a za neke žalbe da su cijene preniske, Tomašević kaže da u Gradu mogu ponuditi cijene koje smiju ponuditi, a ako su vlasnici nezadovoljni postoje sudski sporovi.

Najavio je da će Jarunski most vrijedan 140 milijuna eura bez PDV-a biti u projekcijama proračuna za 2027., a taj novac će se najviše vidjeti u projekciji proračuna za 2028. i onda isto tako za 2029. godinu. Jarunski most planiraju financirati iz gradskog proračuna, odnosno kreditima razvojnih ili komercijalnih banaka, međutim ako se otvori bilo kakva mogućnost da se sufinancira, barem djelomično iz EU fondova, sigurno će to iskoristiti.

Tomašević je rekao da se svako ljeto koristi, kada je manje građana u Zagrebu, za najintenzivnije radove. Napomenuo je da jako puno toga treba obnoviti, jer se nažalost nisu obnavljali mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, tramvajske pruge, vodovodne i plinske cijevi te zbog toga radove imaju konstantno, ne mogu raditi samo tijekom ljeta.

Kaže da imaju radove u Branimirovoj na tramvajskoj pruzi, i imat će još brojne radove na tramvajskim prugama tijekom ljeta, posebice na križanju Vukovarske i Savske te Zvonimirove i Šubićeve.

Ove godine će imati i dosta radova na vodoopskrbnim cijevima i na određenim nadvožnjacima, u Sesvetama, a nastavit će se radovi i na nadvožnjaku u Selskoj.

Gleda se, kaže, da se na različitim dijelovima grada rasporede radovi kako bi što manje utjecali na promet i da se radovi koji su najgori za odvijanje prometa, odrade što je moguće više tijekom ljeta.

Podsjetio je da su sve radove i zatvaranja prometnica te privremene regulacije predstavili u ožujku kako bi građani na vrijeme bili obaviješteni, a informacije su dostupne i na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr