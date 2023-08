Tomašević poručio: 'I dalje ćemo odgađati poskupljenja vode'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević komentirao je probleme zbog kojih Zagrepčani negoduju te otkrio da će nakon oluje za raščišćavanje grada trebati 6 mjeseci.

- Dogodila se najveća oluja u povijesti Zagreba. Mi smo imali 4 tisuće stabala izvaljenih iz korijena, imali smo 10 tisuća oštećenih stabala s odlomljenim granama koje su pale na zelene površine. Rekao sam kako će biti angažirana privatna poduzeća koja će pomoći Zrinjevcu u raščišćavanju i sve će biti raščišćeno tijekom rujna - rekao je Tomašević za HRT.

Dodao je i kako će se privatnicima za raščišćavanje platiti oko milijun eura te da su radnici Zrinjevca radili 6 dana u tjednu na temperaturama od 40 stupnjeva da bi raščišćavali grad.

Komentirao je i problem s košenjem trave te istaknuo kako je do sada jednom mjesečno bio ciklus košnje trave.

- Sada s ovom tropskom klimom košnja je potrebna svaka dva tjedna. Osnovni je problem u nedostatku radnika za ovakve izvanredne situacije. Želim da je Zagreb spreman i za to i sada zapošljavamo dodatnih 100 radnika - kaže Tomašević.

Istaknuo je kako će i dalje odgađati poskupljenja vode kako bi pomogli građanima da se nose s inflacijom.

- Bilo je tehničkih problema s Vijećem za vodne usluge. I dalje smo s njima u konzultaciji. Međutim, moram reći s obzirom na to da sve poskupljuje, da imamo opću inflaciju, mi kao Grad Zagreb, s obzirom na to da smo imali restrukturiranje u Holdingu gdje je 700 ljudi manje u administraciji, ne na operativnim radnim mjestima, to je uvijek bitno naglasiti, s obzirom na to da smo smanjili bilo kakvo nepodopštine u javnim nabavama, uspijevamo odgoditi bilo kakva poskupljenja. Za razliku od svega što poskupljuje, Grad Zagreb već cijelu godinu nema nikakvih poskupljenja i to ćemo i dalje odgađati kako bismo pomogli građanima da se nose s inflacijom - poručio je Tomašević.