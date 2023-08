Tomašević povećava za pet puta porez za turistički najam stana, na 199 eura po krevetu godišnje

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je odlučio pet puta povećati iznos paušalnog poreza koji privatni iznajmljivači plaćaju za turistički, tzv. kratkoročni najam stanova. Zagreb je posljednjih godina doživio pravi bum stanova koji se iznajmljuju turistima, a danas iznajmljivači plaćaju po krevetu 39,8 eura(300 kn) godišnje. Od sljedeće godine bi trebali plaćati 199,08 eura(1.500 kuna) po krevetu godišnje. Najveći je to zakonom dopušteni iznos, a 199,08 eura po krevetu obiteljski iznajmljivači plaćaju još samo u staroj jezgri Dubrovnika i Splita. Inače, najniži iznos koji propisuje zakon je 19,91 eura, a gradovi i općine imaju pravo odrediti porez u tom rasponu.

Prema prijedlogu odluke koja ide u javno savjetovanje, u Zagrebu bi svi plaćali tu cijenu i on ne bi bio podijeljen u neke zone, poput toga da se u centru plaća viši porez nego u primjerice Novom Zagrebu ili Prečkom. Iako iznajmljivači u centru postižu bolje cijene i imaju bolju godišnju popunjenost.

- Za razliku od drugih gradova, Zagreb ima turističku sezonu cijele godine i time imamo još veći problem jer se stambeni fond za iznajmljivanje stanovnicima smanjuje, a turistima povećava. Izmjena iznosa paušalnog poreza predlaže se zbog pravednijeg oporezivanja dohotka od kratkoročnog najma u odnosu na oporezivanje dohotka od dugoročnog najma imovine, u cilju poticanja najmodavaca da se češće odluče na dugoročni najam. Prema sadašnjoj situaciji, obveznik koji iznajmljuje za kratkoročni najam ima i pet puta manje prosječno godišnje porezno opterećenje od obveznika koji iznajmljuje za dugoročan najam. To znači da sadašnja situacija pogoduje kratkoročnom najmu turistima, a na štetu dugoročnom najmu stanovnicima Zagreba, koji tako ostaju bez mogućnosti najma ili posljedično imaju vrlo skup najam – službeno je obrazloženje iz Tomaševićeve gradske uprave.

Odluka bi trebala biti donesena u listopadu i primjenjivati se od sljedeće godine. Dosad su iznajmljivači na paušalni porez plaćali i prirez, a kako se on sljedeće godine ukida, neće imati to dodatno opterećenje. Prema podacima Turističke zajednice Zagreba, krajem srpnja je bilo 3.909 legalno prijavljenih stambenih jedinica za kratkoročni najam, što u kućama, što u stanovima i sobama. Ukupno je u njima bilo 9.277 kreveta. Ako pogledamo dosadašnju cijenu i novu, gradski proračun će dizanjem cijena pet puta zaraditi sljedeće godine 1,5 milijuna eura više. Po današnjoj cijeni, za navedenih 9.277 kreveta se plaćalo 369.222 eura godišnje, a sljedeće godine će iznajmljivači platiti oko 1,85 milijuna eura paušalnog poreza.

Inače, iznajmljivači u Zagrebu plaćaju i dodatnih 53 eura paušala turističke pristojbe po krevetu godišnje, ali i 1,59 eura po svakom gostu koji prenoći kod njih. Ali potonja pristojba se prelije na turista koji iznajmljuje.

Iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja kažu da su neugodno iznenađeni odlukom da paušalni porez ide čak pet puta gore i da to nisu očekivali od gradonačelnika Tomaševića.

- Paušalni porez je razrezan kao u staroj jezgri Dubrovnika i Splita iako mi za iznajmljivanje stanova u Zagrebu dobivamo nekoliko puta niže cijene. Većina iznajmljivača je imala i velike štete nakon potresa i morali su ulagati, devastirala ih je i korona, a sada ovaj šok. Mi imamo znatno veće troškove režija, moramo stalno ulagati u namještaj i tehniku i to su veliki troškovi. Ovakva odluka o pet puta višem iznosu paušala će samo gurnuti veliki broj iznajmljivača na crno tržište, a to nije dobro za nikoga. Apsurd je da u Zagrebu kad su neka kulturna događanja, festivali ili Advent, nedostaje kreveta za smještaj posjetitelja, a sada se ide udariti na one koji privređuju i doprinose turističkom i gospodarskom razvoju grada – smatra Goran Prskalo koji je predstavnik glavnog grada u Hrvatskoj udruzi obiteljskog smještaja.