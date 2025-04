Tomašević rekao da su smanjili zaštitare. A istoj spornoj tvrtki isplatili zatim još 936.000 eura!

Vidjeli ste danas o kakvom divnom gospodinu se radi s obzirom na poruke kojima izravno i neizravno prijeti preko društvenih mreža. Pojačani je nadzor bio sve do koncerta Eda Sheerana, a nakon toga se angažman zaštitara smanjio. To je to, rekao je u subotu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je u petak policija izuzela dokumentaciju o isplati zaštitara na Hipodromu.

