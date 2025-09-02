Tomašević sebi i zamjenicima diže plaću 300 eura, ali za ovu fotelju daje povišicu od 1000 €!

U malo više od četiri godine vladanja Zagrebom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću plaća se udvostručila. Prvu povišicu lani mu je osigurala Vlada i na nju nije utjecao, a sad je najavio da će iskoristiti maksimalni koeficijent koji mu zakon pruža, što će mu donijeti povišicu od 300 eura. U gradonačelničku fotelju zasjeo je s plaćom od 2242 eura, a s novom povišicom ona će iznositi 4551 euro. Tom povišicom Tomašević postaje plaćeniji od gradonačelnika Splita, Rijeke i Osijeka, s kojima je dosad bio u rangu iako Zagreb ima više stanovnika i veći proračun nego ta tri grada zajedno.

Ali Tomašević je najavio da diže plaće i gotovo svim ostalim šefovima gradskih tvrtki te ljudima u upravi. Plaće rastu zamjenicima, pročelnicima, njihovim zamjenicima, pomoćnicima i voditeljima službi. Članovima uprave Zagrebačkog holdinga također, kao i voditeljima podružnica, upravi ZET-a i Zagrebačkog velesajma. Pada jedino predsjedniku Skupštine Mateju Mišiću (SDP), koji će po novom imati oko 4000 eura mjesečno umjesto 4200.

- S obzirom na razinu odgovornosti, njemu će plaća pasti 200 eura, a meni porasti 300 eura. U gradskim službama nismo dizali koeficijente voditeljima nego samo zaposlenima, pa ćemo i njima predložiti dizanje plaća. U Holdingu i gradskim tvrtkama imaju manje plaće od državnih poduzeća, pa će one rasti 30 posto i nastavit ćemo restrukturiranje i dizanje usluge - rekao je gradonačelnik.

Prema prijedlogu koji bi trebali usvojiti na sjednici gradske skupštine sljedeći tjedan, zamjenici Luka Korlaet i Danijela Dolenec trebali bi imati plaću oko 4090 eura. Tomašević nije otkrio iznos nego samo povećanje koeficijenta za pročelnike. No izračunali smo da pročelnik koji ima 20 godina staža, a nema djece, može očekivati povišicu od oko 480 eura, pa bi mu nova plaća bila oko 3550 eura.

Dizanje plaća najviše će razveseliti šefove u Holdingu. Primjerice, s rastom od 30 posto predsjednik uprave Ivan Novaković dobit će povišicu veću od 1000 eura i nova će mu plaća biti malo iznad 4500 eura.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić ima plaću 4300 eura, Tomislav Šuta u Splitu 4272 eura, a Ivan Radić, koji vodi Osijek, 4258 eura.