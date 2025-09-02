Botinec može odahnuti zbog ceste koja ruši kuće i dvorišta. Tomašević: Nećemo je graditi!

Stanovnici Botinca ipak mogu odahnuti. Ovaj tjedan smo pisali o apsurdnoj i jedinoj cesti koju je zagrebačka gradska vlast stavila u izmjene Generalnog urbanističkog plana premda nema previše smisla. Zbog oko 300 metara novoplanirane ceste, trebalo bi srušiti garažu lokalnog vatrogasnog društva koji onda ne bi gdje imali držati vozila. Sječe cesta i dvorište vrtića i u potpunosti ga okružuje prometnicama, prelazi i preko legalno izgrađene kuće, a ostalim stanovnicima sječe parcele i vrtove na način da s obije strane zemljište postaje bezvrijedno. Cesta ne rješava nikakav prometni kolaps jer samo spaja dvije postojeće ulice i gužve bi opet nastajale na izlazu iz naselja.

Prvo nam je neslužbeno rečeno da su koalicijski partneri Možemo! i SDP dogovorili da se ta cesta sigurno neće graditi, a u novom GUP-u koji će se donijeti - bit će izbrisana. A onda je to potvrdio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na tiskovnoj konferenciji.

- Cesta nije dobro ucrtana i nećemo je realizirati. Da bi se gradila, potrebna je odluka gradske uprave i Skupštine, a sigurno se to neće dogoditi u međuvremenu dok se donosi novi GUP. Novim GUP-om koji će se početi izrađivati čim se usvoje izmjene će se promijeniti ruta - poručio je Tomašević.

Zagreb: Trasa sporne ceste planirane u GUP-u | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Istakao je da su smanjili izgrađenost kvarta i da više neće nicati višestambene zgrade na mjestu obiteljskih kuća. Ali je rekao da je i cesta bila potrebna za buduću crkvu koja je planirana i pored koje prolazi. No, imamo dopis Zagrebačke nadbiskupije koja je stanovnicima odgovorila da oni nisu tražili cestu. Na kraju, buduća crkva ima izlaz na postojeću prometnicu.

Tomaševiću je problem izbrisati sada cestu u ovim izmjenama jer bi to značilo novu suglasnost Ministarstva graditeljstva na cijeli GUP, a kako su jedva dobili prethodne, to jednostavno ne žele učiniti, nego su se odlučili na ovo rješenje.

Zagreb: Trasa sporne ceste planirane u GUP-u | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Ovo nas veseli jer cesta nema smisla i nanijela bi veliku štetu stanovnicima koji bi ostali bez svojih parcela. Nisam siguran da im možemo vjerovati, ali nadam se da će ispuniti obećanje. Tražit ćemo svakako od Grada da nam napismeno da zaključak da se ona neće graditi. I poručio bih im da više idu na teren i slušaju sugrađane - kaže Ivan Jajčević iz Botinca koji je pokrenuo peticiju koju je potpisalo 137 stanovnika.