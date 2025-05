Tomašević: 'Svi su se udružili da nas maknu s vlasti. Prijete smrću, ucjenjuju, zastrašuju...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak kako je, nakon uhićenja ravnatelja Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, osigurano normalno funkcioniranje Ustanove za upravljanje sportskim objektima, te kako će Upravno vijeće ustanove odlučiti o njegovom položaju.

"Što se tiče njegovog položaja, to će odlučiti Upravno vijeće (UV). Ono što mogu reći, jest da je normalno funkcioniranje Ustanove osigurano zato što postoji osoba koja nije ravnatelj koja je ovlaštena za potpisivanje, tako da tu problema u ovom smislu sada nema", rekao je Tomašević u Maksimiru gdje je sudjelovao na tradicionalnoj proslavi Praznika rada.

Upitan kako je moguće da nitko iz Upravnog vijeća nije primijetio nepravilnosti, odgovorio je kako UV ima svoje ingerencije i ne bavi se odlukama koliko će biti zaštitara na kojem sportskom objektu.

Zagreb: Gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetio je proslavu Međunarodnog praznika rada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Njihova uloga je da biraju ravnatelja, da ga smjenjuju, a ja postavljam Upravno vijeće. Što se tiče općenito sustava, od siječnja 2024. svih 340 gradskih ustanova obvezano je da sve financijske transakcije objavljuju na mrežnim stranicama", rekao je Tomašević.

Dodao je kako su to uveli upravo kako bi se smanjila mogućnost korupcije, a uveli su i platformu Zviždač.

Također je rekao kako danas ne vidi nova saznanja u odnosu na jučer zbog kojih bi promijenio svoje mišljenje (o aferi Hipodrom), no ponovio je kako neće tolerirati korupciju i kako mu je u interesu da se sve istraži.

Ponovio je kako je raspored zaštitara po sportskim objektima, kojih je preko 20, odluka ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima pa takve detalje nitko ne može znati u Gradskoj upravi ili Upravnom vijeću.

Nobilo se "fino razotkrio"

Tomašević se osvrnuo i na odvjetnika Antu Nobila, koji je podnio kaznenu prijavu DORH-u, ocijenivši kako se "fino razotkrio".

Podsjetio je kako je Gradska skupština izvan snage stavila Urbanistički plan uređenja Savski park - istok prema kojem je Nobilo htio graditi desetke zgrada na preizgrađenom području te kako je njegova procjena bila da je Nobilo tim potezom izgubio 50 milijuna eura.

"On je jučer rekao da je izgubio 60 milijuna eura, znači nisam puno 'fulao'. Jučer je potvrdio da ima osobni interes da me makne s vlasti i da mu je to motiv da bi realizirao svoj materijalni interes", naveo je gradonačelnik.

Istaknuo je kako mu brojni građani daju podršku i kako im je jasno što se događa dva tjedna pred izbore, poručivši kako neće odustati ni od GUP-a.

"Svi su se udružili da nas maknu s vlasti, prijete smrću, poput Enimarka Ponjevića, ucjenjuju, zastrašuju, ali neće nas to zaustaviti, nećemo odustati ni milimetar. Izabran sam da mijenjam ovaj grad i znam da mnogi udruženi interesi žele da se vrati stari model Bandićevog upravljanja, ali to se neće dogoditi", rekao je Tomašević.

Unaprjeđujemo radnička prava u Gradu Zagrebu

Osim toga, gradonačelnik je svim Zagrepčanima čestitao Međunarodni praznik rada, kao i svim zaposlenicima gradskih ureda i ustanova koji danas rade, prilikom čega je istaknuo kako su u četiri godine mandata znatno unaprijedili radnička prava u Gradu Zagrebu gdje je Grad poslodavac.

"Svake godine povećavali smo plaće, unaprijedili smo socijalni dijalog, nedavno smo uveli prve kolektivne ugovore u socijalnim gradskim ustanovama, a imali smo istu takvu nedavnu situaciju da smo u Urihu imali prvi kolektivni ugovor nakon 20 godina", rekao je Tomašević.

U parku Maksimiru su i predstavnici sindikata obrazovanja i znanosti koji dijele pozivnice za prosvjed kojeg će organizirati 9. svibnja na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.

Gradonačelnik je poručio kako podržava sindikate, kolektivno organiziranje i borbu za prava, a posebno u sektoru obrazovanja.

"Nastavnici su jako bitan segment društva jer obrazuju i odgajaju našu djecu. Bitno je da imaju materijalna prava kakva zaslužuju, tako da ih podržavam", rekao je.