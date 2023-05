Tomašević: 'Tramvaji će voziti Jadranskim mostom za godinu dana, bit će otporniji na potres'

Nije slučajno Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe na isti dan. Temelji Europe su antifašističke vrijednosti i Zagreb slavi tu povijest rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije nakon otkrivanja spomen ploče u Spomen-domu Dotrščina, povodom Dana Europe i Dana pobjede.

Gradonačelnik Zagreba se svrnuo i na najave o ukidanju prireza.

- Rano je još govoriti o planovima jer još nije porezna reforma ni predstavljena. Htio bih razjasniti teze koje se nisu točne. Prvo, Gradu Zagrebu se nije slučajno dogodio suficit. Grad Zagreb je planirao suficit, nije se dogodio. Zašto smo ga planirali? Zato jer nas je prethodna vlast obvezala da pet godina radimo suficit kako bi vratili novac koji su oni nezakonito potrošili jer su radili deficit - rekao je Tomašević te dodao.

- Druga stvar je ta da se govori o povećanju poreza na dohodak, ali se ne govori da su povećani troškovi. Narastao je porez, ali je narasla i inflacija. Koliko su rasli prihodi, toliko su rasli i troškovi - zaključio je gradonačelnik te upozorio kako bi uvođenje različitih poreza na dohodak za gradove mogao dovesti do dezintegracije hrvatskog društva.

- Ako će gradovi u okolici Zagreba imati manju stopu poreza na dohodak on će time privlačiti stanovnike da se iz Zagreba dosele tamo. Međutim, onda se postavlja pitanje zašto bi građani Zagreba plaćali za druge gradova? To bi moglo dovesti do različitih cijena u Zagrebu i okolnih gradovima - objasnio je Tomašević novinarima.

Smatra da je prirez puno socijalno pravedniji jer ga u Zagrebu plaća samo 30 posto građana i samci. Rekao je i da ako dođe do većeg udaljavanja između stopa poreza na dohodak dolazimo u situaciju da će gradovi biti prisiljeni donositi svoje cijene za svoje građane.

Večeras se zatvara Klaićeva ulica u Zagrebu

Na pitanje novinara tko je kriv za urušavanje zgrade u Klaićevoj, Luka Korlaet je rekao da se s njome "trebalo pažljivo postupati".

- Izvođač će s u dogovoru s Gradskim uredom za mjesnu samoupravu večeras od 22 sata do ranih jutarnjih sati zatvoriti Klaićevu ulicu da se mogu ukloniti preostali dijelovi urušenog vijenca - rekao je Korlaet.

Tomašević je odgovorio i na pitanje o tome kada bi se mogao očekivati kraj radova na Jadranskom mostu.

- Mi taj most ne vraćamo samo u prvobitno stanje prije oštećenja od potresa, nego ga ojačavamo da može izdržati, ne dao Bog, jače potrese u budućnosti. To je bitno jer južno od Save nema niti jedne bolnice i kad bi se dogodio neki jači potres građani bi ostali odsječeni od bolnica. Sada se počinje raditi na samom centralnom dijelu mosta. Očekujemo da će radovi završiti u sljedećih godinu dan - otkrio je Tomašević čije se predikcije poklapaju s izjavom inženjer građevine Ante Borovina iz splitske građevinske tvrtke Spegra koja sanira Jadranski most.

- Tramvaji neće prometovati Jadranskim mostom još oko godinu dana, sve dok ne budu gotovi radovi na gornjem ustroju tog zagrebačkog mosta, čija je rekonstrukcija počela još u srpnju prošle godine, procjenjuje izvođač radova.

- Tramvajski promet neće biti u funkciji još oko godinu dana od početka radova na gornjem ustroju mosta, odnosno od izgradnje sjevernog bajpasa (premosnice) - potvrdio je Hini Borovina.

- Ti radovi tek trebaju početi i njihov se početak očekuje početkom ili sredinom lipnja - kazao je Borovina no naglasio da ovisi o Gradu Zagrebu jer sami sebi trebaju izdati građevinsku dozvolu za novu prometnu regulaciju.

