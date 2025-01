Tomašević: U tri godine na 750 lokacija ugradit ćemo 2000 polupodzemnih spremnika

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je istaknuo da će u tri godine na 750 lokacija u skoro svim gradskim četvrtima ugraditi oko 2000 polupodzemnih spremnika kapaciteta pet kubika i zato su za taj ogroman posao angažirali privatne tvrtke putem javne nabave. "To je ogroman posao i mi ga želimo napraviti u što kraćem vremenu, a to je tri godine na 750 lokacija u skoro svim gradskim četvrtima. Zato smo angažirali privatne tvrtke i to putem javne nabave", rekao je Tomašević novinarima u Gradskoj skupštini.

Tomašević je kazao i da je oko 150 podzemnih spremnika na oko 40 lokacija ugrađeno u centru Zagreba, a još bi jednu trećinu trebali dodati jer imaju "određena geografska mjesta gdje fale podzemni spremnici, a nisu uspjeli naći lokacije koje su bez podzemnih instalacija". Taj cijeli posao do sada su, kaže, radila a i dalje će raditi Zagrebačke ceste - podružnica Zagrebačkog holdinga.

Što se tiče ugradnje polupodzemnih spremnika, to će, kaže, raditi privatna poduzeća. Objasnio je da su proveli javnu nabavu u različitim dijelovima grada zato što im je cilj u sljedeće tri godine postaviti polupodzemne spremnike na 750 lokacija.

Kaže da Zagrebačke ceste za to nemaju kapacitete, ali će i dalje raditi primarno podzemne spremnike i kad će trebati "uletjet će kao ispomoć za polupodzemne spremnike".

"Međutim, paralelno će se na različitim mjestima od strane različitih privatnih poduzeća ugrađivati polupodzemni spremnici jer jedino tako možemo u tri godine na čak 750 lokacija ih ugraditi", rekao je Tomašević.

Što se tiče cijena polupodzemnih spremnika, misli da su njihovi u Zagrebu čak nešto jeftiniji od onih u Sisku i nije riječ samo o polupodzemnim spremnicima već i o troškovima transporta, ugradnje, asfaltiranja i uređenja okoliša.

Ističe kako nije isto usporediti cijene od prije tri-četiri godine i sadašnje cijene, a nije isto niti usporediti cijene u Zagrebu i u nekom drugom dijelu Hrvatske. Napomenuo je da rade javnu nabavu, sve tvrtke se mogu javiti, te da onda odaberu najpovoljniju i ugrađuju polupodzemne spremnike.

Istaknuo je da sigurno niti jedan grad u Hrvatskoj, a on ne zna ni niti jedan grad u Europi koji će imati sve spremnike za otpad ispod zemlje.

Time je reagirao na prozivke gradskog zastupnika SDP-a Renata Peteka koji je rekao da se ogroman iznos daje privatnim tvrtkama za ugradnju polupodzemnih spremnika, dok su primjerice gradovi Sisak i Varaždin dale nalog da njihove gradske tvrtke same odrade taj posao za puno niže troškove.

Petek kaže da je ukupna cijena jednog spremnika u Zagrebu 6666 eura, dok gradovi u Dalmaciji imaju cijenu od 1000 do 3000 eura po komadu spremnika.