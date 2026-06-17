Tomašević: Ugostitelji noćas rade do 2 sata, sretno 'vatreni'

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u srijedu u Zagrebu produženo je do 2h ujutro, objavio je na facebooku gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s porukom: 'Sretno Vatreni!'

"Produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih lokala kada igra Hrvatska. Za današnju tekmu Hrvatska - Engleska radi se do 02:00h! Sretno Vatreni!", stoji u Tomaševićevoj objavi.