Produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih lokala kada igra Hrvatska, poručio je
POŽELIO SREĆU
Tomašević: Ugostitelji noćas rade do 2 sata, sretno 'vatreni'
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Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u srijedu u Zagrebu produženo je do 2h ujutro, objavio je na facebooku gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s porukom: 'Sretno Vatreni!'
"Produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih lokala kada igra Hrvatska. Za današnju tekmu Hrvatska - Engleska radi se do 02:00h! Sretno Vatreni!", stoji u Tomaševićevoj objavi.
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