Tomašević uzvraća Turudiću: 'Neka kaže što sam točno rekao da bi to bio govor mržnje'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je u utorak gradilište tramvajske pruge i proširenja Sarajevske te poručio da će radovi biti gotovi do kraja godine, a pruga par mjeseci kasnije.

Komentirao je da je cijena 25 milijuna eura bez PDV-a, ali se nada da će sufinancirati dio iz EU-a. Kaže kako su napravljeni vodovod i oborinski kanali, a zid koji štiti vojarnu Croatia je po NATO standardima. Tu se proširio vodovod, ugradili su 200 pilota za bukobrane i 1000 metara DTK mreže. Istaknuo je da uskoro kreću radovi na gornjem ustroju ceste.

Zagreb: Tomašević obišao radove na proširenju tramvajske zone u Sarajevskoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najavio je i da uskoro kreću radovi na Heinzelovoj, a istaknuo je i da će sljedeća tramvajska trasa biti povezivanje Remize s Horvaćanskom.

No, nakon komunalnog dijela, na red je došao i Ivan Turudić koji je neki dan rekao da često koristi govor mržnje.

Zagreb: Tomašević obišao radove na proširenju tramvajske zone u Sarajevskoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Mene zanima što konkretno sam rekao što bi se kvalificiralo kao govor mržnje. Kada to kaže Turudić onda je to zanimljivo jer je govor mržnje kazneno djelo. Što se tiče napisa tu je sve navodno. To je sve dio kampanje. Ekipa koja je godinama sisala proračun se ne miri s porazom. Pozivam birače da izađu u nedjelju i da nam daju glas jer još nije sve gotovo. Podjela novca je transparentna i gradonačelnik ne dijeli novac direktno nikome - kazao je Tomašević, prenosi Tportal.

Govorio je i o Thompsonu na Hipodromu te istaknuo da je pitanje sigurnosti i odgovornosti na organizatoru.

- Grad će se pozabaviti prometnom regulacijom i javnim površinama oko Hipodroma od parkirališta do Bundeka koje ćemo dati u dodatni najam - kazao je Tomašević.

Spomenuo je i požar bolnice u Blatu te ponovio da očevid još traje.