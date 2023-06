Tomašević: Zagreb će uvijek biti ponosan na antifašističku borbu i uvijek ćemo ju obilježavati

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u četvrtak kako će Zagreb i gradska vlast uvijek biti ponosni na antifašističku borbu, uvijek će to obilježavati i neće dozvoliti "marginalnim" političkim opcijama da to osporavaju.

Na proslavi Dana antifašističke borbe u Zagrebu, Tomašević je podsjetio kako je prije 82 godine, u šumi Brezovica pored Siska, grupa hrabrih ljudi osnovala prvi partizanski odred i tako službeno započela organiziranu antifašističku borbu u kojoj je sudjelovalo pola milijuna ljudi iz Hrvatske.

- Antifašistička borba koja je bila jedan od najvećih otpora u Europi i to je nešto na što će Zagreb i ova vlast uvijek biti ponosni i uvijek ćemo to obilježavati. Nećemo se toga sramiti za razliku od nekih drugih vlasti i nećemo dozvoliti nikakvim marginalnim političkim opcijama da to osporavaju na bilo koji način- rekao je gradonačelnik na Trgu žrtava fašizma.

Govoreći o antifašizmu, naveo je, između ostalog, kako će uskoro završiti procedura na vijećima gradskih četvrti o promjeni naziva ulica koje i dalje nose nazive po ljudima koji su povezani s ustaškim režimom.

- Trenutno se odlučuje o nazivima koje će te ulice imati po drugim osobama i nakon toga će Zagreb biti grad koji nema ni jednu ulicu koja je na bilo koji način nazvana po osobi koja je povezana s ustaškim režimom- poručio je Tomašević.

Zoran Pusić iz Antifašističke lige rekao je kako je borba protiv nacizma i fašizma bila pobjedonosna i presudna za formiranje Republike Hrvatske u današnjim granicama.

Međutim, dodao je, ono što bi trebala biti daleka povijest, danas se vraća kao ostrašćeni revizionizam povijesti.

- Ono što posebno zabrinjava je da veliki broj političara koji značajno odlučuju o sudbini ove zemlje i koji se zaklinju u demokraciju i standarde ljudskih prava, ne vide ili se prave da ne vide kuda trend relativizacije i zloćudnosti ustaštva vodi - legalizaciji govora mržnje i širenja etničke netrpeljivosti- upozorio je.

Također, Pusić je zagrebačku Gradsku skupštinu pozvao da vrati ime Trg maršala Tita jer je on, istaknuo je, najzaslužniji za antifašističku borbu i antifašističke temelje ove države.

Ana Paulina Milardović ispred Mreže antifašistkinja Zagreba istaknula je kako je bitno da se upravo u Zagrebu prisjećamo i komemoriramo one koji su hrabro stupali u borbu protiv fašizma, u gradu koji je bio centar ustaške države i na trgu gdje su se nalazile zgrade fašističke policije, zatvori i mučionice. Dodala je kako se ovaj dan obilježava i zbog današnjeg društva.

- Naše suprotstavljanje desnom radikalizmu, nacionalizmu, seksizmu, homofobiji i rasizmu, i drugim šovinističkim ideologijama, dio je suvremene antifašističke borbe- poručila je.

U povodu Dana antifašističke borbe i 82. godišnjice antifašističkog ustanka u Hrvatskoj, Antifašistička liga RH organizirala je besplatni koncert na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu. Uz popularni zagrebački bend ANTENAT, na koncertu je nastupio ZborXop, kao i Zagrebački orkestar ZET-a, izvodeći tradicionalne skladbe koje su podsjetile na tekovine Narodnooslobodilačke borbe (NOB) i otpora fašizmu i ustaštvu.

Usprkos visokoj temperaturi, Trg žrtava fašizma bio je ispunjen gledateljima.