NOVOGODIŠNJI OBILAZAK

Tomašević: 'Zagreb je grad s malim rizikom od siromaštva'

Foto: Julia Očić/24sata

Zagrebački gradonačelnik istaknuo je na Silvestrovo kako su socijalna pravda i zelena tranzicija temeljne vrijednosti gradske vlasti te kako će ih i u budućnosti nastaviti razvijati.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posljednjeg je dana 2025. godine u večernjim satima krenuo u tradicionalno obilaženje dežurnih službi. Obilazak je započeo u Prihvatilištu za beskućnike Crvenog križa

- Beskućnike ovdje u prihvatilištu kao gradonačelnik obilazim svake godine. Grad Zagreb inače financira rad ovog prihvatilišta i onog u Sesvetskom Kraljevcu. Nakon toga nastavljam obilazak ostalih dežurnih službi i završavamo sve s dočekom na Trgu. Program je tamo već počeo, vrijeme je vedro, ali je dosta hladno, no nadam se da to neće spriječiti ljude da dođu - rekao je Tomašević.

Foto: Julia Očić/24sata

Na pitanje o socijalnim politikama u Zagrebu odgovorio je kako se Zagreb trenutno ubraja u gradove s najmanjim rizikom od siromaštva te zauzima 15. mjesto u cijeloj EU. Istaknuo je također kako su socijalna pravda i zelena tranzicija temeljne vrijednosti gradske vlasti te kako će ih i u budućnosti nastaviti razvijati. 

ZAGRIJAVANJE ZA SPEKTAKL FOTO Ludi popodnevni doček na splitskoj Pjaci: Okupljeni su ispratili staru godinu uz klape
FOTO Ludi popodnevni doček na splitskoj Pjaci: Okupljeni su ispratili staru godinu uz klape

Nakon izjave za medije Tomašević se zaputio u obilazak zajedno s Ivicom Golubićem, ravnateljem zagrebačkog Crvenog križa.

