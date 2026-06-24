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USKOKOVI IZVIDI PLUS+

Tomaševićev direktor namjestio natječaje teške kao proračun Opatije?! Imamo nove detalje!

Piše Ivan Pandžić,
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Tomaševićev direktor namjestio natječaje teške kao proračun Opatije?! Imamo nove detalje!
Foto: Slavko Midzor/PIXSEL, Canva

Državna komisija je potkrijepila sumnje Uskoka i poništila odluku o dodjeli posla od 40 milijuna eura tvrtki Ikom. Ali imamo detalje i drugog spornog natječaja vrijednog 3,2 mil. eura u kojem Zagrebu uporno bira Ikom...

Uskokovi tužitelji sumnjaju da su se u Zagrebu u samo dvije nabave pokušali namjestiti poslovi teški 43,2 milijuna eura bez PDV-a. To je približno iznos godišnjeg proračuna  Opatije, odnosno vrijednost je približna iznosu koji taj grad potroši u godinu dana.

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Komentari 13
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