Prvi proračun novog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, bit će ukupno 1,2 milijardu kuna veći nego onaj pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Ukupno će se s proračunskim korisnicima, sljedeće godine potrošiti 15,2 milijarde kuna umjesto 14 milijardi koje su planirane ove godine.

Prilično je to neobično s obzirom da je Tomašević navodio da su proračun i njegovi troškovi prenapuhani. No, iz Grada objašnjavaju da su u biti uštedjeli sedam posto ili 600 milijuna kuna. A rast proračuna je uzrokovan jer planiraju povući 580 milijuna kuna iz Fonda solidarnosti, rastu plaće i za obrazovne ustanove, a to će biti 400 milijuna koje plaća država. Sam proračun bez proračunskih korisnika će iznositi 10,2 milijarde kuna ili skoro 700 milijuna kuna više.

U obnovu privatnih zgrada će otići 160 milijuna kuna, za protupotresnu obnovu 287 milijuna kuna, za otplatu duga 965 milijuna kuna ili 700 milijuna više nego ove godine.

Plan je prodati imovinu vrijednu 680 milijuna kuna: Ponajviše će doći od prodaje udjela u informatičkoj tvrtki APIS IT 350 milijuna kuna, od prodaje poslovnih prostora više od 150 milijuna kun, dva zemljišta više od 100 milijuna kuna. Planiraju i više prihoda od poreza 415 milijuna kuna.

Najveća ušteda sljedeće godine je ostvarena na mjeri roditelj -odgojitelj, čak 280 milijuna kuna. Na plaćama zaposlenih novih ušteda praktički nema, nego su ukalkulirane uštede od 34 milijuna kuna na rukovodeća radna mjesta.

Iz Grada obećavaj da će sljedeće godine izgraditi tri do četiri nova vrtića, a već 2023. godine još osam vrtića. Najveći prometni zahvat je 90 milijuna kuna na denivelaciji Slavonske avenije kod City Centra East.