Tomislav Ćorić : 'Moja politička karijera je općepoznata'

Ministar gospodarstva rekao je da je njegova imovina i politička karijera općepoznata, upitan o navodnim tvrdnjama bivše državne tajnice Josipe Rimac koja dovodi u sumnju njegovu karijeru i imovinu njegove supruge

<p>Odgovarajući na novinarske upite nakon dodjele nagrada hrvatskim izvoznicima "Zlatni ključ", ministar gospodarstva i održivog razvoja <strong>Tomislav Ćorić</strong> također je rekao da ne bi komentirao naslovnicu jednog hrvatskog tjednika.</p><p>Novi broj Nacionala objavio je navodne tvrdnje <strong>Josipe Rimac</strong> da je pomogla Ćorićevu uzletu u HDZ-u, na preporuku supruge nedavno razriješenog Domagoja Validžića, i navodno najavljuje da će 'otkriti što zna' o navodno skrivenoj imovini Ćorićeve supruge.</p><p>Nacional također piše da je Josipa Rimac 'iz pritvora aktivirala' najavljenu kompromitaciju Plenkovićevih ministara te u djelo provodi najavu da neće biti sama u zatvoru i 'prvo napada svog bivšeg saveznika'.</p><p>Ćorić je u izjavi novinarima istaknuo da o svojoj političkoj karijeri od 2014. do danas nema ništa posebno dodati, podsjetivši da je 2016. postao ministar u Vladi premijera Andreja Plenkovića i da se njegov politički put u HDZ-u najvećoj mjeri veže uz Plenkovića.</p><p>Što se tiče njegove i imovine njegove obitelji, ministar Ćorić je rekao da je jasno naznačena u imovinskoj kartici i ako postoji igdje išta u svijetu da imamo, a da za to ne znamo, bilo bi super da to znamo.</p><p>Upitan 'boji li se osvete Josipe Rimac', rekao je da definitivno ne ulazi niti u jedan aspekt, nego, prije svega, 'pitanje naslovnice jednog tjednika'.</p><p>Činjenica da u posljednjih nekoliko mjeseci, čini mi se još od lipnja, zauzimam relativno velik broj stranica je sama po sebi zanimljiva, naglasio je Ćorić. Međutim, dodao je, očito je da smo tu kao javne osobe i da se propituje naše djelovanje na sve moguće načine, onda je očito u tom kontekstu sad to još zanimljivije.</p><p>Na upit misli li da mu 'netko nešto pakira', ministar Ćorić je rekao da to uopće ne može komentirati te da (o tome) ne misli ništa.</p>