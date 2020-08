Ministar Ćorić: 'Potpore za očuvanje radnih mjesta bit će isplaćene do kraja kolovoza'

<p>Ministar gospodarstva i održivog razvoja <strong>Tomislav Ćorić</strong> (40) izjavio je u subotu navečer da će potpore za očuvanje radnih mjesta poduzetnicima i obrtnicima biti isplaćene do kraja kolovoza, nakon što su se poduzetnici požalili da sredstva uvelike nisu isplaćena.</p><p>- Sredstva za lipanj, odnosno srpanj bit će isplaćena do kraja ovog mjeseca. Danas sam se čuo s kolegom Aladrovićem i to mi je potvrdio - kazao je Ćorić za RTL vijesti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Udruga Glas poduzetnika upozorila je u subotu kako potpore za očuvanje radnih mjesta poduzetnicima i obrtnicima nisu isplaćene za srpanj, a nekima još ni za lipanj.</p><p>- Razlog zašto je ta sredstva potrebno nešto dulje čekati je nešto kompleksnija procedura obrade zahtjeva u odnosu na razdoblje u prvoj polovici godine - objasnio je Ćorić.</p><p>Za najavu poslodavaca da Hrvatsku očekuje val otkaza, Ćorić je rekao da su radna mjesta u Hrvatskoj 'obranjena puno bolje od radnih mjesta u najvećoj većini europskih zemalja'. Dodao je da će se nastaviti vladine mjere potpore gospodarstvu za sektore koji će ostati ugroženi, što će ovisiti o intenzitetu gospodarske krize.</p><p>Ministar se osvrnuo i na troškove zaposlenika koji rade od kuće, zaključivši da svi troškovi vezani za rad trebaju biti namireni tom radniku, što bi trebalo biti riješeno ugovorom između poslodavca i radnika.</p>