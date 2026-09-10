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Vlada produžuje mjere

Tomislav Ćorić potvrdio: Cijene struje i plina neće rasti, Vlada izdvaja 260 milijuna eura

Piše HINA,
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Tomislav Ćorić potvrdio: Cijene struje i plina neće rasti, Vlada izdvaja 260 milijuna eura
Zagreb: Konferencija Croatia Business Risk Outlook 2027. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Potpredsjednik Vlade Tomislav Ćorić najavio je da će cijene struje i plina ostati nepromijenjene, uz nastavak subvencija u iznosu od 260 milijuna eura, kako bi se olakšala situacija građanima i malim poduzetnicima.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade kazao je u četvrtak kako vjeruje da će Hrvatski investicijski račun polučiti učinke već u idućoj godini te potvrdio da će cijene struje i plina za građane i male poduzetnike ostati na sadašnjoj razini. Kako je rekao, u idućoj godini zaživjet će Hrvatski investicijski račun, o čemu je zakonski prijedlog Vlada u četvrtak uputila u saborsku proceduru. Po njegovim riječima, logika koju nosi uvođenje te nove prakse je omogućavanje lakšeg i dugoročnijeg investiranja građana, koje će biti porezno rasterećeno do razine od 200.000 eura.

"Vjerujemo da će taj moment, u kontekstu i našeg pristupa strategiji razvoja tržišta kapitala, polučiti učinke već u 2027. godini", ocijenio je Ćorić.

Što se tiče izmjena poreznih zakona koje se odnose na paket antiinflacijskih mjera, koje je Vlada danas također uputila u saborsku proceduru, a uključuju izmjene u oporezivanju dohotka i uvođenje oporezivanja prekomjernih profitnih marži, kazao je da su proteklih nekoliko mjeseci trajale intenzivne konzultacije na tu temu. Vlada je danas odlučila nastaviti i subvencionirati cijene struje i plina za građane i male poduzetnike.

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Odgovarajući na novinarski upit hoće li najnoviji paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu biti opterećenje za državni proračun, Ćorić je kazao da je riječ o mjerama vrijednim 260 milijuna eura, što će biti opterećenje za proračun.

"No, uvjereni smo da je to još uvijek potrebno i zato idemo s nastavkom mjera. Činjenica da držimo pod kontrolom cijene struje i plina dok one eskaliraju na tržištima utječe i na nešto nižu stopu inflacije generiranu u tim segmentima. Upravo je to intencija, da kontrolom tih cijena prema krajnjim korisnicima, prvenstveno prema kućanstvima, imamo situaciju u kojoj taj segment cijena ne utječe dalje na stopu inflacije", kazao je.

Naveo je i da subvencijama drže cijene struje i plina na istoj razini na kojoj su bile od početka godine. "Prema najširoj bazi podržača, prije svega prema pučanstvu i malom poduzetništvu cijene će ostati iste", potvrdio je.

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