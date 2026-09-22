Tomislav Horvatinčić snimljen kako vozi? 2017. mu je utvrđena trajna nesposobnost za vožnju

Tomislav Horvatinčić snimljen je za volanom Land Rovera u zagrebačkom kvartu Gajnice, piše Index koji je objavio fotografiju. Horvatinčić je prošle godine pušten na uvjetni dopust nakon što je bio pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. godine u kojoj je smrtno stradao talijanski bračni par Francesco Salpietro i Marinella Patella Salpietro. Horvatinčić je gliserom oko podneva u moru kod Primoštena, u zoni u kojoj je zabranjeno glisiranje, naletio na jedrilicu Santa Pazienza talijanskog bračnog para i na mjestu ih usmrtio.

Odlukom pulskog Županijskog suda 18. srpnja 2025. godine pušten je na uvjetni otpust. Horvatinčić je većinu kazne služio u kaznionici poluotvorenog tipa koja u svom sastavu ima i otvoreni odjel. Ljudi su ga snimili kako tijekom izdržavanja kazne šeće s plavušom Zagrebom, šopingira, često je bio u toplicama gdje je znao i psovati one koji su ga snimali, pio kave u Samboru za vikende... Znao je biti snimljen i na suvozačkom mjestu, ali ovo je prvi put da je za volanom.

Prema posljednjim podacima, Horvatinčić je 2017. ostao bez vozačke nakon što su mu utvrdili trajnu zdravstvenu nesposobnost za vožnju. Dvije godine kasnije sud mu je izrekao i petogodišnju zabranu upravljanja svim vozilima, a u nju se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne. Poslali smo upit zagrebačkoj policiji ima li Tomislav Horvatinčić važeću vozačku dozvolu, je li mu zabrana i dalje na snazi i ako jest, do kada. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

