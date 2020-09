\"Izgleda da je to u Hrvatskoj normalno, a ako je,\u00a0onda se moramo upitati kamo ide ova dr\u017eava\", rekao je Josi\u0107 i napomenuo da, po njegovom mi\u0161ljenju, \"groblje \u0161ajka\u010da\" treba poravnati bagerom i zavr\u0161iti s tom pri\u010dom.

Tomislav Josić: Još uvijek nema reakcije na odavanje počasti na 'groblju šajkača' u Vukovaru

<p>Ondje su, rekao je <strong>Tomislav Josić</strong>, vijence nedavno položili predstavnici SDSS-a, koalicijskog partnera Vlade.</p><p>"Na nadgrobnim spomenicima vidimo da je osoba poginula 1992. godine. Zanima nas tko je mogao ubiti civila u Vukovaru 1992. godine? Dakle, vijenci nisu položeni civilnim žrtvama nego borcima za otadžbinu, a da Vlada RH ne vidi ništa sporno u tome, kao niti braniteljske udruge", ocijenio je Josić, predsjednik Savjeta za branitelje iz Ureda vukovarskog gradonačelnika, pitajući se bi li reakcija braniteljskih udruga izostala i da je na vlasti SDP.</p><p>Na konferenciji za novinare pod nazivom "Kamo ide ova Hrvatska?", Josić je ustvrdio da izostanak bilo kakve reakcije zapravo zastupa prava i zahtjeve manjinskog naroda "koji nam neskriveno i uz pomoć Vlade RH uvodi manjinsku samoupravu na čemu se sustavno radi već godinama". "Ne treba sumnjati kako će popis stanovništva 2021. to i omogućiti", dodao je.</p><h2>"Groblje šajkača" treba poravnati bagerom</h2><p>Postavio je i pitanje bi li bilo moguće da su Nijemci sagradili spomenik svojim žrtvama u Staljingradu i da ruska delegacija ode tamo polagati vijenac onima koji su razarali grad.</p><p>"Izgleda da je to u Hrvatskoj normalno, a ako je, onda se moramo upitati kamo ide ova država", rekao je Josić i napomenuo da, po njegovom mišljenju, "groblje šajkača" treba poravnati bagerom i završiti s tom pričom.</p><p>Iz SDSS-a su izvijestili kako su se u zajedničkoj organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine u Vukovaru i Gradske organizacije SDSS Vukovar, svečanom liturgijom u crkvi Svetog Nikolaja i parastosom na groblju Aleja, vukovarski Srbi prisjetili svojih najmilijih, poginulih ili nestalih članova obitelji u strahotama ratne 1991. godine navodeći kako se svake godine u drugu subotu u mjesecu rujnu vukovarski Srbi na dostojanstven način prisjećaju ratnih strahota i žrtava rata od 1991-1995.</p><p>Tzv. "groblje šajkača" kako ga zovu vukovarski Hrvati, dok vukovarski Srbi koriste naziv "groblje Aleja", izgrađeno je tijekom ratne okupacije Vukovara na parcelama privatnih kuća i njegovo postojanje do danas je ostalo sporno pitanje između vukovarskih Hrvata i Srba.</p>