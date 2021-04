Aktivnim uključenjem u izbore za splitskog gradonačelnika najveći dalmatinski poduzetnik Tomislav Mamić mnogima je poremetio planove. Iako do sada nije bio politički aktivan, odmah u startu su njegova Nezavisna lista Ramljak – Mamić i kandidatkinja za gradonačelnicu Branka Ramljak izbili u najuži krug favorita. Očito je angažman uspješnog poduzetnika, koji zapošljava preko 5.000 radnika i čije tvrtke ostvaruju najveći promet u Dalmaciji od preko 3 milijarde kuna, naišao na dobar odjek među biračima.

Što vas je ponukalo da se aktivno uključite u politiku i date podršku gospođi Branki Ramljak u izborima za gradonačelnicu?

- Svjedoci smo da je stanje u Splitu u zadnjih 12-15 godina jako loše. Split je zatvoren i blokiran grad, uvezan privatnim interesima, i mi to stanje želimo promijeniti. Iz osobnog iskustva, a i brojnih iskustava meni bliskih osoba iz svijeta poduzetništva, znam koliko je teško ostvariti kvalitetan kontakt u gradu i riješiti neki problem. To nije u redu i te stvari treba mijenjati. Split treba biti otvoreni grad s jednakim prilikama za sve.

Jeste li ranije imali ponuda za politički angažman, od koga, i jeste li podržavali i financirali neke političare ili političke opcije?

- Bio sam u Inicijativnom odboru za pripremu Liste Velog mista, ali nakon par sastanaka uvjerio sam se da program nije jasno definiran, da nema jasnih odgovora u kojem smjeru sve to skupa ide i što se želi napraviti, pa sam se povukao prije formiranja liste.

U Hrvatskoj se političari najčešće dijele svjetonazorski. Gdje bi sebe pozicionirali na toj skali i koje vrijednosti osobno smatrate važnima?

- Nisam niti desno niti lijevo, ja sam za liberalne, otvorene opcije. No lokalni izbori su manje svjetonazorski, a više komunalni. Grad ima neke svoje probleme koje treba rješavati i zbog toga sam se i angažirao. Vjerujem da svi možemo pomoći podignuti kvalitetu života i pokrenuti grad u pravom smjeru, a za suradnju su mi prihvatljive sve političke opcije osim Željka Keruma.

"Kerume sram te bilo"

Smeta li vam što neki vuku paralelu između vas i Keruma kao dva poduzetnika u bitci za grad?

- To su promašene usporedbe. Kerum je ušao u politiku kad je upao u ozbiljne probleme sa svojim biznisom, a ja sam trenutno na vrhuncu. Sve naše kompanije izuzetno dobro posluju, ne samo najpoznatija Tommy, nego i Petason, bivši Mesopromet, kojeg smo preuzeli u stečaju i doveli do toga da je to danas respektabilna tvrtka. Isto tako i Bobis, koji je bio u rasulu i godinama propadao i stagnirao. I njemu vraćamo stari sjaj, nedavno smo pustili u pogon i novu tvornicu. Ponosan sam na sve što smo napravili do sada.

Kerum vas je prozvao nekoliko puta, tvrdi da ste se u kampanju uključili da progurate neke svoje projekte, da ste nekorektni i da vas je teško izmoliti za nešto te vam zaprijetio da više nećete poslovno surađivati?

- Na te njegove izjave mogu samo kazati: "Kerume, sram te bilo". Tomislav Mamić i tvrtka Tommy su sinonim za korektno, odgovorno, uspješno i savjesno poslovanje. Izgradili smo poziciju jednog od najpoželjnijih i najurednijih poslovnih partnera i širom su nam otvorena vrata gdje god se pojavimo, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i cijelom svijetu. Što se tiče "izmoljavanja za pomoć", on je zadnji koji bi to mogao reći jer sam mu puno puta pomagao. Spašavao sam mnoge tvrtke i pojedince kad bi zapali u nevolje, a poznato je da smo mi najveći sponzori i donatori. Što se tiče najave kako on više neće poslovno surađivati sa mnom, mogu samo kazati da ne znam što bismo to nas dvojica mogli raditi, kad ne znam čime se on zapravo bavi. U poštenoj tržišnoj utakmici pobijedio sam ga još prije deset godina i preuzeo većinu njegovog poslovanja. On meni ne treba, a ja njega sigurno neću zvati i tražiti.

Što je s projektima koji su "zapeli u ladici"?

- Niti jedan od ta dva projekta nije ključan za budućnost tvrtke kojoj sam na čelu. Riječ je o projektima hotela Vila Rosina, koji je pet godina na čekanju iako ima dvije pravomoćne dozvole bivših vlasnika, i projektu Trstenik, koji je na čekanju 15-ak godina, a za koji također ne treba izmjena GUP-a. Od tog ću projekta na koncu vjerojatno i odustati jer smo u međuvremenu riješili potrebu za uredskim prostorima. Ne želim više govoriti o Kerumu, on je arogantan, bezobrazan i bahat, i to bez ikakvog pokrića. Mogao bih još puno toga reći o njemu i njegovim poslovima, ali nema potrebe.

Želimo boljitak svoga grada

Napao je i vas gospođo Ramljak, rekao je da se "žicali novac" od njega?

- U vrijeme dok smo opremali fakultet ponudili smo velikim poduzetnicima i tvrtkama da sponzoriraju po jednu predavaonicu. Pomogli su nam tada INA, Splitska Banka, Privredna banka Zagreb, Tommy..., među ostalima i tvrtka Kerum. Nije on jedini pomagao, niti je pomagao meni osobno, nego obrazovnoj ustanovi.

Kako ste uspjeli izvući gospodina Mamića koji se nikad nije eksponirao iz "komforne zone" i natjerati ga da se angažira?

- Znamo se iz vremena dok smo surađivali u Hajduku, a u ovom slučaju su nas povezala slična razmišljanja i stavovi. U utrci za gradonačelnicu namjeravala sam oko sebe okupiti najbolje ljude, a kad sam dobila informaciju da je gospodin Mamić otvoren za suradnju, porazgovarali smo i shvatili da nam se mišljenja poklapaju. Želimo da Split bude otvoren grad, koji ima jasne procedure i ista pravila za sve, u kome nitko neće biti u privilegiranom ili podređenom položaju. Jasno nam je zašto je ljudima pun kufer politike, političara i njihovog ponašanja. Svjesni smo da neki misle kako smo i mi iz sličnih pobuda ušli u tu priču, ali ne, mi imamo svoje karijere, svoj ugled, i zaista nam ne treba politika da bi nešto napravili. Želimo svoja iskustva i znanja iskoristiti za boljitak ovoga grada, to je naš jedini interes.

Kad ćete objaviti listu i kako će se ona zvati?

- Zvat će se Nezavisna lista Ramljak – Mamić, gospodin Mamić je nositelj liste, ja sam druga na listi i kandidat za buduću gradonačelnicu, a na listi će biti jako puno poznatih imena.

Preliminarne ankete daju gotovo podjednake izglede vama te kandidatima Puljku, Mihanoviću i Kerumu. Koga vi vidite kako najozbiljnijeg protukandidata?

- Odmah po objavi kandidature bila sam u krugu četiri najozbiljnija kandidata, a od tada mi se priključilo jako puno kvalitetnih ljudi. Vjerujem da smo mi favoriti, da možemo vratiti povjerenje građana koje izgubljeno zahvaljujući politikama koje su vladale gradom u prethodnom razdoblju. Trebat će vremena i strpljenja, ali druga opcija ne postoji. Što se tiče anketa, one su bile fokusirane samo na kandidate za gradonačelnika, smatramo da će se u narednom razdoblju, nakon što predstavimo sve kandidate i listu, brojke okrenuti na našu stranu. Takvu snagu, slobodna sam reći, nema nitko. Na našoj listi nema ni prijatelja, ni ekipe, ni članova obitelji, samo stručni i pošteni ljudi.

Postoji li mogućnost koalicije ili suradnje nakon izbora, ako bude pat pozicija bez većine u gradskom vijeću, i s kim?

- Tu sam od starta bila jasna, prije izbora nema koalicija, ali nakon izbora smo otvoreni za suradnju. Ovo nisu svjetonazorski izbori, nego komunalni, a ja bih rekla i civilizacijski. I stoga je vrlo važno da smo ili kao većina, ili kao oni koji grade većinu, spremni surađivati sa svima, osim s Kerumovim HGS-om. Oni su stranka koja je u tri prethodna mandata zajednički nazivnik svega lošega što se u gradu dogodilo. Svi ostali su dobrodošli. U politici mora biti kompromisa, politika je umijeće mogućega, a koalicija ne mora biti nužno loša.

Gdje leži najveći potencijal grada Splita, i je li pametno da se razvoj grada temelji gotovo isključivo na turističkoj djelatnosti?

- U ovoj fazi nije vrijeme za velika obećanja i projekte. Prije toga treba završiti već pokrenute, a najveći problem su prometna infrastruktura i zbrinjavanje otpada. Moramo dovesti u isti položaj javni prijevoz i pješake s automobilima, trebamo više parkirnih mjesta, biciklističkih staza, pješačkih zona... U gradu imamo 100.000 automobila i 30.000 parkirnih mjesta!? Trebamo garaže, trebamo bolja prometna rješenje na ulazi i izlazu iz grada... Odvajamo svega 3.7% otpada, morali bi imati šest reciklažnih dvorišta a imamo svega dva, nemamo kompostanu, nemamo zelene otoke, nemamo mobilna reciklažna dvorišta. Puno toga nije napravljeno u prošlosti.

Što vi gospodine Mamić kao uspješan poduzetnik smatrate najvećim problemima grada Splita i vjerujete li da se u četiri godine neki veliki projekti mogu konačno pokrenuti. Primjerice, Istočna obala, Pazar, Stari plac, Banovina, Spaladium arena...?

- Svi navedeni projekti su već dugo aktualni i ne rješavaju se. No morate znati i da je svega 5-10% gradskog budžeta slobodno, sve ostalo je unaprijed budžetirano za razne aktivnosti i potrebe. Svi navedeni projekti su velike investicije, strateški i dugoročni projekti koji se rade u suradnji sa Županijom i Vladom. Prostora ima puno, ali prije svega treba stvoriti pretpostavke za pokretanje projekata, treba odblokirati grad i omogućiti ljudima da rade. Treba stvoriti pretpostavke da nakon rješavanja problema pandemije grad profunkcionira brže nego neke druge sredine.

Spojio ih je Hajduk

Hajduk je simbol Splita, Dalmacije... i kao takav je također važno pitanje za sve građane Splita. Oboje ste bili u najužem vodstvu kluba, kako vidite njegovu sadašnjost i budućnost?

- Ja sam kontinuirano ulagao i sponzorirao ne samo Hajduk, nego i brojne druge manje i veće klubove, od košarkaša Splita i Zadra, vaterpolista dubrovačkog Juga.... Ako govorimo o Hajduku, bio sam spreman aktivno se angažirati i otkupiti dodatne dionice, ali s obzirom na aktualni model upravljanja klubom osjetio sam da to nije prihvatljivo pa sam se povukao. No i dalje sam nastavio pomagati i klub i udrugu Naš Hajduk. U okviru Našega Hajduka osniva se Hajdučka zajednica, po najavama sam tu i pozvan i dobrodošao, i ja ću se uključiti i pokušati pomoći.

Kako vidite odnos grada prema klubu čiji je vlasnik?

- Grad kao većinski vlasnik i kluba i stadiona ne može se izuzeti od problema Hajduka i mora pomagati u okviru zamišljenog modela. Pozicije su jasno definirane, a svi koji su uključeni u rad Hajduka danas su fleksibilniji i spremniji na kvalitetniju suradnju.

U slučaju problema, ako ova kriza potraje, jeste li spremni otkupiti većinski paket dionica ili sudjelovati u dokapitalizaciji...?

- Ta ideja već jednom nije naišla na razumijevanje, nisam dobio tu mogućnost, i ja o njoj više ne razmišljam. Nije mi prihvatljiva ideja izlaganja mene osobno ili tvrtke kao većinskog vlasnika i preuzimanje sudbine Hajduka u svoje ruke. Članovi kluba su kazali da žele drugi smjer, tko sam ja da komentiram i tvrdim drugačije. Vjerujem da u gradu Splitu ima puno zainteresiranih i sposobnih ljudi koji mogu dati svoj doprinos, ne nužno kao vlasnici. Ideja Hajdučke zajednice, o kojoj sam razgovarao s nekim ljudima, je jako dobra i kroz nju ćemo pokušati osigurati dodatno financiranje i pomoći Hajduku.

Bili ste povjerenica Vlade i s te pozicije ste vodili grad, a dobro ste upoznati s funkcioniranjem kluba i kako bivša predsjednica Nadzornog odbora. Kako bi kao gradonačelnica surađivali s klubom?

- Sport je ogledalo grada, i mi ćemo se zalagati da se pomogne svim sportovima i klubovima u jasnim i transparentnim procedurama. Bila sam predsjednica NO Hajduka, bila sam povjerenica na čelu grada i dobro znam koliko je tu problema. Grad može brinuti o stadionu i o omladinskom pogonu i to je to. S druge strane, mi smo i navijači, i nismo zadovoljni ni igrom ni rezultatima. Međutim, kao čelnici grada, jasno je da imamo obavezu voditi brigu o simbolima grada Splita, a to Hajduk svakako jest.