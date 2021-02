Na neobičan način je Tomislav Mamić, vlasnik lanca trgovina Tommy, odlučio najaviti svoju kandidaturu za gradonačelnika Splita. Preciznije, ne najaviti je. Jer u ekskluzivnom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju 'posebno naglašava kako nije političar niti se namjerava baviti politikom'. Također, kazao je kako 'nije siguran da će se dalje angažirati, ako procijeni da ova ideja nema pozitivan odjek i podršku građana'... A ovisno o reakcijama može nastaviti s idejom i 'formirati nezavisnu listu najuglednijih građana Splita iz svih sfera društvenog života'.

S nekim konkretnim pitanjima, poput eventualnog programa za boljitak Grada Splita ili barem što je, po Mamiću, najbitnije i najhitnije 'popraviti' u gradu pod Marjanom, pokušali smo kontaktirati najvećeg poslodavca u Dalmaciji. Zasad bez uspjeha, no u slučaju službene kandidature valjda će Tomislav Mamić imati više za reći medijima.

A to je jedna od brojnih razlika između Mamića i Keruma. Usporedba s bivšim kolegom u trgovinskom biznisu je najlogičnija, sudeći po reakcijama Splićana, koji su ovu 'tihu' kandidaturu dočekali s komentarima poput 'još jedan Kerum'. Da su takvi komentari pogodili 'u sridu' jasno je i po prvim reakcijama ostalih, stvarnih sudionika političke arene. Jer dok je većina deklariranih ili potencijalnih kandidata ovu vijest dočekala ravnodušno ili čak benevolentno, samo je Željko Kerum 'zarežao'. Istina, pomalo prikriveno, niti približno onako oštro kako to već on voli, ali dovoljno da bude jasno kako mu ne paše Mamićev dolazak na scenu.

Sušta suprotnost Kerumu - nema repove, dugove, afere

Mamić, naime, ima nekoliko aduta na svojoj strani u toj usporedbi s Kerumom. Od prvog milijuna do aktualnog stanja biznisa. Iza Tomislava Mamića ne vuku se nikakvi financijski repovi ni druge afere, nisu ostali višemilijunski dugovi, dobavljači ne potražuju novac na sudu, a i zaposlenici se čine zadovoljnima. Mamić je, ponovno za razliku od Keruma, u jednom trenutku shvatio kako je biznis postao prevelik da bi ga tretirao kao 'samo' obiteljski posao pa je angažirao stručnjake na čelnim pozicijama. Još jedna prednost je povezanost 'Tommyja' s – Hajdukom. Bez obzira na rezultate, splitskom klubu nikad nije manjkalo podrške u cijeloj Dalmaciji, a obitelj Mamić se u poslovanju s Hajdukom nije zamjerila vojski navijača. Dapače. Tommy je dugogodišnji sponzor i strateški partner kluba, a kad je trebalo, iz firme su podržali projekt Našeg Hajduka te na kraju prodali svoje dionice udruzi s rokom plaćanja od deset godina, odustajući pri tom od svojih planova s Hajdukom.

Golema provalija između Mamića i Keruma stoji i u medijskoj, odnosno bilo kakvoj prezentaciji. Dok vlasnik Tommyja izuzetno cijeni privatnost, koncentriran na posao, a u rijetkim nastupima je kratak i odmjeren, za Keruma se može konstatirati sve suprotno – stalno je 'na ulici', uglavnom dostupan građanima, uvijek spreman ispaliti salvu psovki, uvreda i prijetnji. Ali vrlo rijetko na svom radnom mjestu gradonačelnika, vijećnika, zastupnika...

I u onim rijetkim sličnostima se krije Kerumovo nezadovoljstvo potencijalnim protukandidatom. Tomislav Mamić također dolazi iz poduzetništva, k tome je puno uspješniji pa Kerumov omiljeni argument o broju zaposlenih koje je hranio ili raznim dobročinstvima naglo pada u sjenu. Znaju se gotovo desetljećima, dapače Mamić je od 2010. godine otkupljivao Kerumove trgovine kako je ovome nedostajalo gotovine. I tu se možda krije strah bivšeg gradonačelnika od vlasnika Tommyja. Mamić je sigurno sasvim dobro upoznat s 'poslovnim tajnama' bivšeg konkurenta pa će Kerumu puno teže prolaziti varijante poput 'znam što si radio u Milanu'.

Tko su ostali kandidati za Oparinog nasljednika?

Tek treba vidjeti što će zapravo odlučiti Mamić. Već sada je gotovo jednoglasan stav kako je za splitsku politiku njegovo uključivanje dobar potez. Trenutno vlada manjak reprezentativnih kandidata, a Mamić kao poduzetnik koji nastupa kao nezavisni gotovo sigurno bi uzeo dobar dio Kerumovih birača. Još uvijek nije kompletirana lista zainteresiranih za fotelju gradonačelnika, no zasad nema izrazitih favorita. Vice Mihanović iz HDZ-a ima sigurnih 20-ak posto za koje je zaslužna stranačka mašinerija, a hoće li osvojiti više, i koliko, u Splitu koji nije njihov bastion, upravo suprotno, tek treba vidjeti.

SDP plaća danak za proteklih desetak i više godina pa ne čudi što još nisu izašli s imenom gradonačelničkog kandidata – ćakula po gradu, koju potpiruju sami SDP-ovci, kaže da se nitko ne želi prihvatiti te uloge svjesni očekivano lošeg rezultata. Kao favoriti iz sjene spominju se Ivica Puljak (Centar), zatim nezavisna Branka Ramljak, dr. Zdeslav Benzon iz HSLS-a, Jakov Prkić iz Pametno za Split i Dalmaciju,..., no pitanje je koliko mogu mobilizirati svoje glasače te privući one neodlučne.