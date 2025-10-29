Obavijesti

Tomašević: Cijene gradskih vrića neće rasti, a povećava se cenzus

Iz Grada ističu da su gradski dječji vrtići u Zagrebu među najjeftinijima u Hrvatskoj, za više od polovice obitelji u Zagrebu mjesečna cijena vrtića iznosi između 0 i 40 eura

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je da cijene gradskih vrtića neće rasti, a Grad povećava cenzusne pragove za obračun cijene vrtića za 10 posto, u skladu s rastom plaća, čime se osigurava da cijene dječjih vrtića ostanu iste, priopćili su u srijedu iz gradske uprave. Ovo je četvrti put da Grad Zagreb povećava cenzuse u protekle tri godine, čime se roditelje štiti od utjecaja inflacije i osigurava da gradski vrtići i dalje ostanu među najpovoljnijima u Hrvatskoj, navodi se u priopćenju. 

- Drago mi je da mogu reći da ni dalje cijene zagrebačkih vrtića neće rasti. Cenzuse opet dižemo, za 10 posto, što znači da roditelji kojima su prihodi porasli do 10 posto vrtić plaćaju jednako kao i dosad, dok će oni čiji su prihodi ostali isti ili rasli manje, u nekim slučajevima plaćati i manje - poručio je Tomašević. 

Ukupno povećanje cenzusa u odnosu na 2021. godinu iznosi 75 posto, a gradska odluka se odnosi, osim na gradske, i na privatne i vjerske vrtiće te obrte dadilja.

Iz Grada ističu da su gradski dječji vrtići u Zagrebu među najjeftinijima u Hrvatskoj – za više od polovice obitelji u Zagrebu mjesečna cijena vrtića iznosi između 0 i 40 eura. Aktualna gradska uprava dosad je tri puta povećavala cenzuse: sredinom 2023. za 8 posto, početkom 2024. za 20 posto te početkom 2025. za dodatnih 20 posto, dodaje se u priopćenju.

Također podsjećaju da je sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića te obrta dadilja udvostručeno – s prosječnih 200 na 400 eura mjesečno po djetetu te da Grad kontinuirano ulaže u širenje i modernizaciju kapaciteta. 

- Dosad smo otvorili 16 novih vrtića s oko 1.400 mjesta, a još četiri s dodatnih 700 mjesta su u izgradnji. Dok širimo kapacitete i moderniziramo objekte, istodobno osiguravamo da nijedna obitelj zbog rasta primanja vrtić ne plaća više nego dosad - rekla je zamjenica Dolenec.

Javno savjetovanje o prijedlogu odluke otvoreno je do 26. studenoga. 

