Nakon dva desetljeća vladavine Milana Bandića, Zagreb ima novoga gradonačelnika, čelnika zeleno-lijeve koalicije Tomislava Tomaševića.

24sata: Kakav je osjećaj probuditi se kao gradonačelnik Zagreba?

Osjećam neizmjernu zahvalnost prema svim građanima koji su nam dali povjerenje na izborima u nedjelju. Tu je i velika odgovornost da tijekom sljedeće četiri godine opravdamo njihovo povjerenje, ali i da steknemo povjerenje i onih nisu izašli na izbore ili su glasali za druge kandidate.

24sata: Što ste prvo napravili?

Od jutra sam krenuo s online pa fizičkim sastancima s najbližim suradnicima, velik je posao pred nama.

24sata: Iza vas je težak posao, no sad slijedi najteži, ispuniti obećano. Što je prvo?

Vjerujem kako nas do kraja ovog tjedna ili početka sljedećeg očekuje primopredaja vlasti, kako nalaže Zakon. Do tada ćemo obaviti i

sastanke s našim koalicijskim partnerima, kao i sa SDP-om oko suradnje u Skupštini i formiranja stabilne većine. Što se tiče primopredaje vlasti, prvo ću sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Koraletom obaviti sastanak s dosadašnjom vršiteljicom dužnosti gradonačelnika Jelenom Pavičić Vukičević i preuzeti primopredajni zapisnik. U njemu treba biti financijsko izvješće za ovu godinu, odnosno za period od 1. siječnja do 1. lipnja 2021., kao i preporuke dosadašnje vršiteljice dužnosti vezane uz najvažnije projekte i programe koji su u realizaciji ili ubrzo kreću u realizaciju, kao i preporuke i informacije o obvezama i rizicima s kojim moramo biti upoznati u interesu Grada i građana Zagreba.

24sata: Koji su prioriteti u prvih 100 dana?

Naš je prioritet da građani u najkraćem roku osjete da pravila vrijede jednako za sve. Iz perspektive upravljanja gradom prema građanima, prioritet nam je i osiguravanje nesmetanog funkcioniranja svih komunalnih usluga. Tu je nadalje i osiguravanje ljudskih kapaciteta unutar gradske uprave i gradskih poduzeća koji će građanima pomoći u popunjavanju zahtjeva za obnovu nakon potresa te prikupljanju i obradi potrebne dokumentacije, zatim vanjska revizija gradskih financija, utvrđivanje stanja imovine Grada, bolja kontrola kompetitivnosti postupaka javne nabave tako da počnemo ostvarivati uštede u poslovanju Grada i Holdinga.

24sata: Vjerujem da imate plan za 27 pročelništva odnosno kojih sigurno neće biti? Koji će se eventualno spojiti?

Najavili smo smanjivanje broja gradskih ureda na oko 15 i to ćemo i provesti. Spajanja će biti funkcionalna da bismo mogli ubrzati neke procese unutar gradske uprave, napraviti uštede i podići kvalitetu usluga za građane. U sklopu primopredaje vlasti, među ključnim prvim koracima bit će vidjeti kakvo je stanje sa svim trenutnim projektima u svih 27 resora unutar Gradske uprave. Održat ćemo sastanke sa svim pročelnicima, želimo dobro snimiti stanje i nakon toga odlučiti što su optimalna rješenja. Preustroj gradske uprave treba izglasati i Gradska skupština tako da će to biti isto tako jedna od tema razgovora sa SDP-om.

24sata: Do izbora pročelnika na javnom natječaju proći će par mjeseci, a do tada ćete morati raditi s Bandićevim ljudima. Očekujete li probleme?

Očekujem konstruktivnost od svih postojećih pročelnika pa i od onih koji su sami najavili ostavke kako bi došlo do kvalitetne primopredaje i tranzicije.

24sata: Do kraja godine ugovori prestaju za 11 pročelnika, no nekima traju još tri odnosno četiri godine. Što ćete ako oni ne ponude mandate?

Od svih očekujem konstruktivnost koja će omogućiti civiliziran prijenos vlasti, pa tako i od njih. Riječ je o osnovnoj demokratskoj

kulturi. Međutim, ponavljam da smo mandat dobili i na obećanju da ćemo otprilike prepoloviti broj gradskih ureda pa tako i broj pročelnika.

24sata: Ranije ste komunicirali kako kod budućih pročelnika stranaka iskaznica neće biti teret ni olakotna okolnost. Znači li to da ste spremni prihvatiti i nekog iz Domovinskog pokreta?

Najavili smo i provest ćemo transparentne javne natječaje za mjesta pročelnika gradskih ureda nakon preustroja. Na njih pozivamo da se jave svi stručni ljudi koji su spremni profesionalno raditi u skladu s ovlastima ureda i u skladu sa smjernicama programa na temelju kojeg smo dobili izbore. S obzirom na to što su iz Domovinskog pokreta govorili o našem programu u predizbornoj kampanji, teško mi je zamisliti da će se njihovi članovi javiti za mjesta pročelnika koji bi taj program trebali provoditi.

24sata: Rekli ste da ćete revizijom utvrditi stanje te provjeriti mogu li se poništiti štetni ugovori. Je li bilo pritisaka ili poruka preko posrednika da to ne činite?

Kad se borite protiv statusa quo, uvijek možete očekivati velike otpore. No otvorenih prijetnji za sada nije bilo ni od koga. Tijekom

predizborne kampanje, kao i tijekom cijelog svojeg aktivističkog i političkog rada protiv namještenih natječaja, zlouporaba vlasti i

kršenja zakona još od davne 1998., uvijek sam inzistirao na jednakoj primjeni pravila za sve. Tako će biti i sada, bez povlaštenih.

24sata: Hoćete li tužiti Miroslava Škoru? Zadnji dan kampanje upozorili ste da je iznio laži koje su utužive.

Kampanja protiv mojih suradnika i moje obitelji, ali i cijelog civilnog sektora, a koju je očito financirao Škoro i tim oko njega,

uključivala je cijeli niz lako opovrgljivih laži i poruka punih slabo prikrivene mržnje, koje su plasirali putem opskurnih portala i oglasa

na društvenim mrežama. Doista bih želio da se do kraja rasvijetli njegova uloga u tome, kako više nikom ne bi palo na pamet voditi takvu kampanju u Hrvatskoj.

24sata: Jedan od prioriteta bit će vam obnova Zagreba. Hoćete li i u kojem roku inicirati sastanak s premijerom Plenkovićem?

Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske i nužno je partnerstvo s državom kako bismo zajedničkim snagama obnovili grad nakon potresa. Volio bih da nakon preuzimanja dužnosti gradonačelnika dođe što prije do sastanka s premijerom Plenkovićem kako bi razgovarali o svim projektima u kojima je nužno partnerstvo Vlade i Grada, a posebice u zdravstvu kad govorimo o novoj bolnici u Novom Zagrebu ili EU financiranom projektu Dječje bolnice Srebrnjak.

24sata: Pred vama je posao sastavljanja većine s SDP-om. Jeste li već dogovorili termin razgovora?

S razgovorima krećemo ovog tjedna kako bismo u zakonskom roku do kraja lipnja mogli imati konstituirajuću sjednicu Skupštine.

24sata: Već se govorilo da bi SDP kao 'manji partner' mogao dobiti mjesto predsjednika Skupštine. Hoćete li im još nešto ponuditi?

Naši razgovori o formiranju većine bit će programski tj. fokusirat ćemo se na dogovor oko ključnih projekata za ovaj mandat no naravno da ćemo razgovarati i o svim političkim funkcijama u Gradskoj skupštini.

24sata: Rekli ste u kampanji da treba srušiti i izgraditi novi stadion u Maksimiru. U kojem roku to planirate odraditi?

Odluku o korištenju gradskog zemljišta u Maksimiru da bi se tako nešto moglo realizirati donosi Gradska skupština i čini mi se iz

predizbornih debata da postoji politički konsenzus da se Dinamu ponudi pravo građenja ili koncesija kako bi mogao sam financirati izgradnju novog stadiona. Međutim, nekoliko političkih opcija pa i naša je stalno isticala da je potrebno da u Dinamu dođe do demokratizacije upravljanja i da poslovanje bude transparentno.

24sata: Hoćete li se kao gradonačelnik na bilo koji način pokušati utjecati na upravljanje klubom?

Još kao srednjoškolac sam išao na Dinamove utakmice, tad 1990-ih na južnu tribinu. Vjerujem kako klubu treba vodstvo koje će im omogućiti dobar rezultat i financijsku stabilnost, a dok je Dinamo udruga svojih članova moraju ti članovi moći imati utjecaj na upravljanje Dinamom.

24sata: Jeste li sebi i svom timu postavili rok za saniranje Jakuševca?

Građanima smo najavili kako planiramo zatvoriti odlagalište Jakuševec do kraja prvog mandata ove gradske uprave. Uspostavom novog sustava naplate po nerazvrstanom otpadu s ciljem stvaranja ušteda, izgradnjom sortirnica i manjeg centra za reciklažu vjerujem da ćemo to i realizirati do zadanog roka.

24sata: Iz zagrebačke administracije, nakon pogreba Milana Bandića, moglo se čuti da će ići na javni ili pozivni natječaj za spomenik na Bandićevu grobu. Hoćete li to zaustaviti ili pustiti?

Iako je jasan moj stav o naslijeđu Milana Bandića, već sam više puta rekao kako bih volio da se sud o ostavštini Milana Bandića kao i o drugim javnim osobama donese uz veći vremenski odmak te da se pričeka s bilo kakvim odlukama o spomenicima. Isto tako sam više puta najavio da se više želim baviti obnovom grada nakon potresa i komunalne infrastrukture koja se raspada po šavovima, a ne političku energiju trošiti na spomenike.