Tomislav Tomašević: 'Sve nasilnike i kriminalce maknut ćemo od javnih resursa...'

- Enimark Ponjević je dokazani nasilnik i nije samo ilegalno okupirao Hipodrom u Zagrebu nego i u Mađarskoj, tamo je ostao dužan. Prijeti smrću meni, zamjeniku, ravnatelju Ustanove za upravljanje sportskim objektima, ne postoji kazneno djelo koje taj čovjek nije počinio. Sramota je da se desetljećima toleriralo da takvi nasilnici okupiraju gradske resurse, dvorane, objekte. Birani smo da to promijenimo i to ćemo raditi i dalje, sve te nasilnike, kriminalce, ekipu koja je navikla živjeti od javnih resursa i zarađivati novac, ćemo maknuti od javnih resursa, to i radimo - rekao je.

Dodao je da je biran od strane građana nakon "najkorumpiranije vlasti": "Građani vide s čime smo se morali nositi u zadnje četiri godine. Unatoč svemu tome uspjeli smo stabilizirati financije grada, otvoriti 11 vrtića, 18 škola, ulaganja u javni prijevoz, izgradnju prvog stadiona nakon 55 godina. Glas za nas je glas da ćemo i dalje čistiti nered. Ključna stvar su izmjene GUP-a, važno je da se usvoje i one će se usvojiti. "

Gradonačelnik je ustvrdio da je će nakon lokalnih izbora odmah usvojiti izmjene GUP-a, prenosi N1.

- Izbor je građanima Zagreba jasan, glas za nas da nastavimo čistiti nered ili vraćanje na staro. Svi protukandidati su se ujedinili jer žele povratak na korumpirani način vladanja - rekao je Tomašević.

Gradonačelnik je istaknuo da se ne boji nikoga.

Komentirao je i troškove u kampanji.

- Ići ćemo do maksimalno dopuštenog iznosa, donatora je puno, imam najviše donatora, to su mali donatori, građani. Ni jedna politička opcija nema ni blizu donacija kao što ima Možemo, ponosan sam na to jer to znači da su iza nas građani, a iza drugih lobiji - kazao je.