Tomo Medved: Nije mi poznato na koje djelovanje Armije BiH je mislila Zlata Hrvoj Šipek

Potpredsjednik Vlade RH ministar Tomo Medved rekao je subotu u Karlovcu kako mu nije poznato na koji je događaj mislila glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek kada je rekla da se provode izvidi vezane uz naznake da je Armija BiH tijekom Domovinskog rata ušla na teritorij Hrvatske. POGLEDAJTE VIDEO: Na upite novinara u Karlovcu gdje je nazočio 3. susretu braniteljica Domovinskog rata, ministar hrvatskih branitelja Medved komentirao je izjavu glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, koja je u prije nekoliko dana, uz ostalo, rekla da se provode izvidi 'stoga što ima naznaka da je Armija BiH ušla na područje Hrvatske. Više od toga neću reći'', dodala je Hrvoj Šipek. Upitan jesu li Armija BiH i Hrvatska vojska surađivale u Domovinskom ratu, ministar Medved je rekao da je određenih elemenata suradnje bilo. Na pitanje je li Armija BiH (tijekom Domovinskog rata) djelovala na prostoru Hrvatske, Medved je odgovorio kako je "državna odvjetnica izjavila to što je izjavila" i da on to ne bi htio tumačiti, jer "ne zna točno na koji je prostor mislila ili na koji točno događaj". Novinare je uputio da glavu državnu odvjetnicu pitaju o tome. - Obveza je svih nas da u fazi izvida pazimo što i kako komentiramo pojedine događaje ili aktivnosti iz Domovinskog rata, a ja kao aktivni svjedok i sudionik Domovinskog rata znam niz detalja i svu složenost obrane, te okolnosti vezane na pogranični dio Republike Hrvatske i BiH - istaknuo je Medved. Kroz operaciju Oluja deblokirana i bihaćka enklava Podsjetio je i da je Republika Hrvatske kroz Vojno redarstvenu operaciju Oluja "deblokirala bihaćku enklavu (BiH) i time spriječila strahoviti pokolj koji je mogao uslijediti". Potpredsjednik Vlade Medved podsjetio je i na izbjeglištvo desetaka tisuća stanovnika Zapadne Bosne na područje Karlovca u Turnju (1994./1995.), a što je već, kako ističe, "malo zaboravljeni detalj", ali i na izbjeglištvo Hrvata Slunja, Cetingrada i Rakovice, koji su pred velikosrpskom agresijom u studenom 1991. prebjegli u Zapadnu Bosnu. - Želim podsjetiti javnost, govori se o konkretnom području bivše općine Slunj. Određenih elemenata suradnje Hrvatske vojske i Armije BiH je bilo na prostoru bivše Općine Slunj, s obzirom na žestinu napada neprijatelja Srba i tzv. Armije JNA. Više od 15.000 ljudi iz Hrvatske je bilo prihvaćeno na području Zapadne Bosne; jer da nisu u tom trenutku izbjegli iz Hrvatske pitanje je tko bi ostao živ; jer oni koji su ostali na tom području, bili su ubijeni od neprijatelja i strahovito je velik broj i masovnih stratišta i pojedinačnih grobnica - rekao je ministar Medved. Naglasio je da je "već tada bila nužna suradnja zapovjednika Hrvatske vojske s određenim dužnosnicima BiH, koji su obnašali konkretne dužnosti". Potpredsjednik Vlade ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kao izaslanik premijera Plenkovića u Karlovcu sudjeluje na 3. susretu braniteljica Domovinskog rata. Nazočio je svetoj misi u crkvi Presvetog Srca Isusovog, a potom na svečanoj akademiji u Domu HV-a 'Zrinski'.