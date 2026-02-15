Tonći Rađa, koji je ušao u osmo desetljeće života, još je aktivan. Diljem Hrvatske pronašao je razne stvari u jamama. Od oružja do smeća...
Tonći je kralj jama: 'Od oružja do smeća. Svašta sam našao...'
Skrivene u utrobi zemlje, Dalmacija je prepuna krških jama. Nekad davno mještani su ih koristili za rješavanje otpada, najviše organskog, no i trend se promijenio. Naime, zadnjih godina baca se više plastike, nađe se i eksplozivnih naprava, no jame mještani sve manje koriste za takve načine zbrinjavanja otpada. Ipak, mnoge jame trebaju čišćenje, a ekipa okupljena u splitsko Speleološko društvo Špilja dala si je za zadatak spustiti se u što više podzemnih lokacija te ih očistiti. Na dnu se nalazi sve što je čovjek proizveo, ali i tu se vidi trend, naime svijest ljudi raste, pa nakon što se jama očisti, ljudi je više ne koriste za bacanje otpada. No nedavno su na dnu jame u mjestu Primorski Dolac pronađena odbačena minsko-eksplozivna sredstva.
