Tonći je kralj jama: 'Od oružja do smeća. Svašta sam našao...'

Piše Petra Mustać,
Tonći Rađa, koji je ušao u osmo desetljeće života, još je aktivan. Diljem Hrvatske pronašao je razne stvari u jamama. Od oružja do smeća...

Skrivene u utrobi zemlje, Dalmacija je prepuna krških jama. Nekad davno mještani su ih koristili za rješavanje otpada, najviše organskog, no i trend se promijenio. Naime, zadnjih godina baca se više plastike, nađe se i eksplozivnih naprava, no jame mještani sve manje koriste za takve načine zbrinjavanja otpada. Ipak, mnoge jame trebaju čišćenje, a ekipa okupljena u splitsko Speleološko društvo Špilja dala si je za zadatak spustiti se u što više podzemnih lokacija te ih očistiti. Na dnu se nalazi sve što je čovjek proizveo, ali i tu se vidi trend, naime svijest ljudi raste, pa nakon što se jama očisti, ljudi je više ne koriste za bacanje otpada. No nedavno su na dnu jame u mjestu Primorski Dolac pronađena odbačena minsko-eksplozivna sredstva.

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio
Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

