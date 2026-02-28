Iran ima pravo na mirnodopski razvoj nuklearne energije I obogaćivanje urana, ako je pod nadzorom. Ako nadzor izostaje, oni mogu obogaćivati uran preko 90 posto i imati bombu
RIJEČ NUKLEARNOG FIZIČARA PLUS+
Tonči Tadić za 24sata: 'Trumpa ne zanimaju pregovori nego promjena režima u Iranu...'
Dok su se još početkom veljače pojavile međunarodne napetosti izazvane razvojem iranskog nuklearnog programa, nuklearni fizičar s Instituta 'Ruđer Bošković' Tonči Tadić rekao je kako novi napad na Iran ne bi bio iznenađenje.
