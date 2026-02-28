Obavijesti

News

Komentari 3
RIJEČ NUKLEARNOG FIZIČARA PLUS+

Tonči Tadić za 24sata: 'Trumpa ne zanimaju pregovori nego promjena režima u Iranu...'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 2 min
Tonči Tadić za 24sata: 'Trumpa ne zanimaju pregovori nego promjena režima u Iranu...'
Foto: AHMED SAAD/REUTERS

Iran ima pravo na mirnodopski razvoj nuklearne energije I obogaćivanje urana, ako je pod nadzorom. Ako nadzor izostaje, oni mogu obogaćivati uran preko 90 posto i imati bombu

Admiral

Dok su se još početkom veljače pojavile međunarodne napetosti izazvane razvojem iranskog nuklearnog programa, nuklearni fizičar s Instituta 'Ruđer Bošković' Tonči Tadić rekao je kako novi napad na Iran ne bi bio iznenađenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'
ESKALACIJA

VIDEO Iran raketama napao Dubai. Hrvatica za 24sata: 'Ulice su prazne. Strah nas je'

Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate
Fijasko Fuchsova velikog projekta: Sve škole neće biti spremne 2027., novi rok 2030.
CJELODNEVNA NASTAVA

Fijasko Fuchsova velikog projekta: Sve škole neće biti spremne 2027., novi rok 2030.

Projekt kasni je sve škole nemaju izgrađene ili obnovljene kuhinje, blagovaonice, sportske dvorane, učionice, prostorije za učitelje i nastavnike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026