Toni je Sv. Nikola iz helikoptera! 'Ove godine sam darivao 500 djece i 25 štićenika u Domu...'

Piše Petra Mustać,
Toni je Sv. Nikola iz helikoptera! 'Ove godine sam darivao 500 djece i 25 štićenika u Domu...'
Toni Dujmović (50) odjenuo se u kostim, sjeo u svoju letjelicu i darivao čak 500 djece i 25 starijih. ‘Došli su nam mališani iz cijele Hrvatske’, kaže

Nije važno kako sveti Nikola dolazi, bitno je da dođe, kazala su djeca koja su u rekordnom broju ispunila mjesto Prozor u neposrednoj blizini Otočca u Lici. I doista, umjesto zvuka zvončića i praporaca, koji prate svaki dolazak kočije u blagdansko doba, okupljena djeca pozorno su osluškivala kad će se čuti zvuk helikoptera.

