Toni spašavao živote, pomagao, a sada njegov sin treba pomoć: 'On ima jako rijetki rak kostiju'

Bitka za moj život traje pola godine, a sve je počelo odlaskom liječniku jer nisam mogao disati. Otišao sam u šibensku bolnicu, gdje sam dobio pumpicu, vratio se kući i nakon sat vremena mi je pozlilo. Opet sam otišao bolnicu na pretrage, gdje se na ultrazvuku vidjelo da imam rijetki i agresivni Ewing sarkom. Koliko mi je bilo teško zdravstveno stanje, govori podatak da u Šibeniku nisu čekali ni minute nego me Hitna pomoć odvezla odmah u Zagreb, u KBC Rebro, počinje svoju priču Vodičanin Robert Zanki (23).

POGLEDAJTE VIDEO



Pokretanje videa... 03:15 Vodice: Toni i Robert Zanki | Video: 24sata/Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Njegov otac Toni Zanki (48) poznati je vodički ribar koji je hrabrošću oduševio mnoge. Toni je iz buktinje na moru spasio prijatelja, zbog čega je 2019. osvojio nagradu Ponos Hrvatske. Osim toga, tijekom godina spasio je najmanje šestero ljudi, mnogo brodova... Svi ga poznaju kao čovjeka koji je uvijek spreman pomoći.

A sad pomoć treba njegov sin. Ovaj mladi automehaničar za manje od deset dana treba proslaviti 24. rođendan, a trenutno se doslovno bori za život. Spas obitelj pokušava pronaći u Turskoj na eksperimentalnom liječenju. Robert je i mladi otac, ima kćer Miju, koja je imala tek godinu dana kad joj se otac razbolio.

- U Zagrebu sam operiran, štitnjača je izvađena, i to pola, te su liječnici očistili dio tkiva oko dušnika i jednjaka. Nakon toga kreće kemoterapija, u kojoj, nažalost, nema milimetra pomaka. Dapače meni je sve lošije - kazuje Robert, koji itekako s cijelom obitelji pokušava spasiti svoj život.

Vodice: Toni i Robert Zanki | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Međutim, liječnici u Hrvatskoj nemaju pristup tehnologiji koji imaju oni u Turskoj, i to u Istanbulu, pa je obitelj odlučila pomoć zatražiti ondje.

- Uspostavili smo kontakt s liječnicima, ali cifre se još ne spominju. Aviokarte nismo kupili, ali kad počne procedura, krećemo na put. Nekako računamo da bismo mogli ići već sljedeći tjedan. Taj let organizira tamošnja bolnica - kazuje otac Toni, koji je odlučio sve karte za spas sina staviti na liječenje u Turskoj.

Vodicama se brzo pronijela vijest kako poznatom ribaru treba pomoć.

- Krenuli smo s vatrogascima, oni su prvi počeli sakupljati novac. Svi nas znaju u Vodicama i nude savjete, pomoć, zaista podršku imamo. Onda su to objavili na društvenim mrežama i vijest da je Robert bolestan obišla je svijet u dva sata. Mnogi su zvali, slali poruke iz Australije, primjerice, a objavili smo i račun za uplate. On je poseban, otvoren u banci, i na njemu je sad oko 50.000 eura - objašnjava Toni, koji ne skriva da je uvijek pomagao drugima i ljudima u nevolji, ali nije se nadao da će njemu i obitelji ikad trebati bilo kakva pomoć.

- Sve me ovo iznenadilo, uvijek sam pomagao ljudima, sjećaju me se i danas kad sam bio dobitnik nagrade Ponos Hrvatske, te ljudi dobro znaju koliko nam sad treba pomoć, što financijska, što moralna. Mi smo odlučili probati sve što bi moglo pomoći mojem sinu, a svjesni smo da svatko zaslužuje i najmanju šansu, a na karti sudbine ispalo je da je to sad moj sin - kazuje Toni dok mjesece provodi uz njega, kao i majka Martina.

Bolesni mladi čovjek koji se suočio s užasnom dijagnozom nije izgubio nadu niti klonuo duhom. Cijela obitelj je uz njega i prati ga cijelim putem otkad se doznalo o kojoj je vrsti sarkoma riječ. U Tursku će uz bolesnog Roberta opet majka i otac, a supruga i malena kći ostaju kod kuće.

- Brojimo sitno, čekamo zeleno svjetlo iz Turske da nas pozovu. Upravo i sad šaljem dokumentaciju, pa će odlučiti kakvu će vrstu liječenja primijeniti, a uvjeravaju nas da je riječ o njihovoj najmodernijoj tehnologiji - govori Toni.

Kažu kako su im liječnici rekli da je ova bolest rijetka.

- Turci imaju mnogo iskustva sa sarkomima i mi jednostavno, s obzirom na to da smo jedini takav slučaj u našoj zemlji, želimo pokušati učiniti sve za spas našeg sina - zaključuje Toni.

Ewing sarkom inače je rijetki tip raka kostiju. Najčešće pogađa djecu i mlade. Manje od 1 posto svih dijagnosticiranih rakova kod djece i mladih su Ewing sarkomi.

Svi koji žele pomoći, mogu to učiniti uplatom na račun - IBAN: HR9124070003107503510, SWIFT: OTPVHR2X, uz opis plaćanja: Za liječenje Roberta Zankija.