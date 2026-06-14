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Tonino Picula: 'Vučić ne želi da se C. Gora udalji od Beograda. Znamo što je izveo u Srebrenici'

NOVI EXPRESS Dođe li do bilo kakvih pritisaka koji bi značili reduciranje financiranja ili trgovanja sa Srbijom, to bi režim sigurno osjetio. Priča o tome da se time kažnjavaju srpski građani, naravno, ne drži vodu...