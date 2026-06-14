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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Tonino Picula: 'Vučić ne želi da se C. Gora udalji od Beograda. Znamo što je izveo u Srebrenici'

Piše Snježana Krnetić, Snjezana Krnetic,

NOVI EXPRESS Dođe li do bilo kakvih pritisaka koji bi značili reduciranje financiranja ili trgovanja sa Srbijom, to bi režim sigurno osjetio. Priča o tome da se time kažnjavaju srpski građani, naravno, ne drži vodu...

Eurozastupnik Tonino Picula, kao izvjestitelj EP-a, pripremio je oštro izvješće o Srbiji kojim predlaže uvođenje financijskih sankcija Beogradu, a kad je riječ o domaćem terenu, bez rukavica se osvrće na radikalne istupe unutar vladajuće koalicije i otkriva kako vidi budućnost SDP-a, ali vlastite političke ambicije.

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