Tonino Picula: 'Vučić ne želi da se C. Gora udalji od Beograda. Znamo što je izveo u Srebrenici'
NOVI EXPRESS Dođe li do bilo kakvih pritisaka koji bi značili reduciranje financiranja ili trgovanja sa Srbijom, to bi režim sigurno osjetio. Priča o tome da se time kažnjavaju srpski građani, naravno, ne drži vodu...
Eurozastupnik Tonino Picula, kao izvjestitelj EP-a, pripremio je oštro izvješće o Srbiji kojim predlaže uvođenje financijskih sankcija Beogradu, a kad je riječ o domaćem terenu, bez rukavica se osvrće na radikalne istupe unutar vladajuće koalicije i otkriva kako vidi budućnost SDP-a, ali vlastite političke ambicije.