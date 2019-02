Top 5 bisera svećenika: Parfemi od abortusa i dezerteri u Irskoj

Netko od visokopozicioniranih hrvatskih svećenika - od dekana bogoslovnih fakulteta do vojnog ordinarija, pa i aktivnih biskupa - svako malo ničim izazvan "izvali" budalaštinu nad čim se zgražaju čak i najzagriženiji vjernici.

Ovaj put zabriljirao je Juraj Jezerinac.

- Danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama, pozivajući se na ženina prava, kao da dijete nema ta ista prava. I znate što se radi od mesa te djece? Ako niste znali - najskuplji parfemi - istaknuo je umirovljeni vojni ordinarij mrtav-ozbiljan na obilježavanju Dana vojne kapelanije "Sveti Valentin".

Time se plasirao vrlo visoko na ljestvici gluposti koje su samo zadnjih godina izgovorili neki od vodećih ljudi Katoličke crkve u Hrvatskoj. Uzmimo za primjer sisačkog biskupa Vladu Košića...

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Košić: Samo 'dezerteri' idu u Irsku

- Iseljava naša mladost koja bi svojim ostankom mogla poboljšati život u zemlji. Danas je moderno otići iz domovine, pa bi se to moglo nazvati i dezerterstvom - "bubnuo" je prije dvije godine Košić i potom, naravno, optužio da mu "sve podmeću zločesti komunisti".

Nije to jedina Košićeva izjava za ne povjerovati - osim teških desničarskih istupa i osim što ga je Hrvatska udruga za odnose s javnošću imenovala za 'antikomunikatora godine', u vrijeme najvećeg vala izbjegličke krize - dok je Papa Franjo izbjeglicama muslimanima prao noge i apelirao da se otvore vrata siromašnima - Košić ih je nazvao "većinom neintegriranima i nasilnima prema katoličkoj vjeri i našoj kulturi".

Dalje nećemo, jer Košić sam može napuniti Top 5 bisera hrvatskih svećenika u jedno poslijepodne...

Raguž: Žene su 'drugotne', muškarci 'prvotni'

Prije tri godine Ivica Raguž, dekan đakovačkog katoličko-bogoslovnog fakulteta, u Glasu koncila je napisao kako "žene trebaju biti poslušne te ne smiju ispitivati previše".

- Žene su danas neposlušne i uporno traže jednakost! One su drugotne, dok su muškarci prvotni! - "prisnažio" je Ivica Raguž i samo se zakopao još dublje.

Foto: Goran Ferbezar/PIXSELL

Don Asić: 'Cherche la femme' - tražite ženu!

- U Francuskoj kažu, kada se nešto dogodi “Cherche la femme” - što znači “tražite ženu!” - izjavio je svećenik Alojzije Asić, upirući prstom u Slavicu, majku dječaka s Downovim sindromom kojeg je odbijao pričestiti, ali na kraju je ipak morao popustiti i smijenjen je.

Svećenik s Jelse zabriljirao je taman prije Jezerinca. Teško je izdvojiti sukus, ali ovo je njegov "the best of". Tema? Naravno, žene i umjetna oplodnja.

Jerčić: Prenatalni rasizam!

- Neplodnost može biti urođena, uzrokovana zagađivanjem okoliša, psihičkim problemima ili spolnim bolestima, i drugim razlozima. (...) Neplodnost postaje sve raširenija bolest jer joj pogoduju mnogi drugi, izrazito negativni uvjeti suvremenog života: stresna užurbanost, brza i nezdrava prehrana, zatrovani prehrambeni proizvodi, diktatura ženske mode koja kao da je (a kao da nije!) sotonski uperena protiv života. (...) liječnici u laboratoriju izabiru bolje embrije a bacaju lošije i tako odlučuju koji će živjeti, a koji će biti uništeni. Milijuni embrija na taj način pogibaju, sa ili bez znanja roditelja, što se s pravom može nazvati "prenatalnom diskriminacijom i rasizmom" - napisao je don Stanko Jerčić.

To je, da se razumijemo, samo "the best of" javnih istupa svećenika u posljednjih nekoliko godina, začinjen ovim posljednjim, Jezerinčevim.

Tema: Hrvatska