Toplinska kupola nad Europom: Rekordi će biti i u Hrvatskoj

Hrvatsku i Balkan krajem svibnja očekuje prvi ozbiljniji val vrućine ove godine, a temperature bi u pojedinim dijelovima regije mogle dosezati i više od 30 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da se nad Europom stvara snažna toplinska kupola koja će donijeti neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine.

Foto: severe-weather.eu

Prema prognozama, topliji zrak najprije će zahvatiti jugozapad Europe, a zatim će se širiti prema Balkanu i Hrvatskoj. Već od kraja vikenda i početka sljedećeg tjedna temperature će osjetno rasti diljem regije, osobito u unutrašnjosti Hrvatske, Srbiji, Bosni i Hercegovini te dijelovima Mađarske i Rumunjske. Na Balkanu se očekuju vrijednosti između 28 i 32 °C, što je znatno iznad prosjeka za kraj svibnja.

Državni hidrometeorološki zavod prognozira da bi temperature u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku tijekom sljedećih dana mogle doseći oko 26 °C, u Rijeci i Makarskoj do 27 °C, dok bi u Metkoviću moglo biti i do 29 °C.

Foto: severe-weather.eu

Meteorološki servis Severe Weather Europe navodi da je uzrok promjene vremena jačanje snažnog grebena visokog tlaka zraka koji se razvija nad sjeverozapadnom Afrikom i širi prema Europi. Riječ je o fenomenu poznatom kao toplinska kupola – stabilnom području visokog tlaka koje djeluje poput poklopca i zadržava toplinu pri tlu.

Kako se zrak spušta prema nižim slojevima atmosfere, dodatno se zagrijava i sabija, zbog čega temperature naglo rastu. Upravo je toplinska kupola bila glavni uzrok brojnih rekordnih toplinskih valova posljednjih godina u Europi i Sjevernoj Americi.

Najizraženiji toplinski udar očekuje se u Španjolskoj i Portugalu, gdje bi temperature tijekom vikenda mogle dosegnuti čak 39 °C. Vrlo toplo bit će i u Francuskoj, Njemačkoj, zemljama Beneluksa te Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje bi lokalno moglo biti oko 30 stupnjeva.

Foto: severe-weather.eu

Prognozni modeli ECMWF i GFS pokazuju da bi atmosferske anomalije krajem svibnja mogle biti među najizraženijima za ovo doba godine. Na mnogim područjima Europe temperature će biti i do 15 stupnjeva više od prosjeka.

Meteorolozi upozoravaju da ovakvi toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu, kronične bolesnike te ljude koji rade na otvorenom. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara, osobito uz povišenu vlagu zraka.

Prema trenutačnim prognozama, neuobičajeno toplo vrijeme moglo bi se zadržati tijekom cijelog posljednjeg tjedna svibnja, uključujući Hrvatsku i veći dio Balkana.