Toplinska kupola prijeti Europi! Temperature idu iznad 40 °C, u subotu nas očekuje vrhunac...

U nadolazećim danima Europa će doživjeti iznenadni val vrućine pod utjecajem toplinske kupole koji će se formirati i proširiti preko srednje Europe, donoseći temperaturne anomalije i značajan porast topline. Nakon razdoblja nestabilnog vremena početkom rujna, jadranska i središnja Europa suočit će se s postupnim jačanjem anticiklonskog grebena koji dolazi sa sjevera Afrike i Sredozemlja, sve dok u subotu ne dostigne svoj vrhunac. Pod tim grebenom, zraka će se zagrijati do vrijednosti koje su za 12–15 °C iznad prosjeka za ovo doba godine. Francuska i Italija gledat će u sredinu tridesetih stupnjeva, dok će Balkanski poluotok, Njemačka i Poljska osjetiti niskih do srednjih tridesetih, što je neuobičajeno visoko za kraj rujna.

Foto: Severe Weather Europe

Fenomen koji se naziva toplinska kupola nastaje kada se iznad zemlje uspostavi stabilan sloj toplog zraka na višim razinama atmosfere — “kupola” koja zadržava toplinu sprijeda i sa strane — stvarajući blokadu koja ograničava cirkulaciju hladnijeg zraka. U ovom slučaju taj blok se oblikuje nad zapadnim i središnjim zemljama Europe, uz tlocrtni tlak koji prelazi 1030 hPa, što omogućava toplinskom valu da se razvije i zadrži jačinu nekoliko dana. Ulica atmosferskih modela pokazuje da će najintenzivniji dio vrućine biti između petka i subote, osobito po danu, dok će preko noći toplina slabije popuštati.

Foto: Severe Weather Europe

Pritom će ekstremne temperature u Iberiji dosezati gornju granicu tridesetih — ponegdje čak i blizu 40 °C — dok tišina pred oluju bude najizraženija u regijama poput Francuske jugozapadne obale. U Velikoj Britaniji i Irskoj očekuje se toplije vrijeme nego što je uobičajeno za rujan — pravo prolazno “predah-vrućina” s temperaturama oko 24-26 °C — iako neće imati toliku snagu zbog utjecaja hladnijih područja nad Atlantskim oceanom.

No ova vrućina neće trajati dugo. Već u nedjelju modela ukazuju na urušavanje tog grebena i pomicanje toplog zračnog sliva prema istoku, pri čemu bi zapadni dijelovi Europe mogli osjetiti prodor hladnijeg zraka. Ovaj hladni zrak najavljen je kao moguća “substantial cold intrusion”, što bi donijelo pad temperatura i promjenu vremenske slike.

Foto: Severe Weather Europe

Za mnoge stanovnike jugoistočne, centralne i zapadne Europe ovo će razdoblje predstavljati intenzivno, ali kratkotrajno iskušenje – posljedice za zdravlje su realne, posebno za osjetljive skupine. Očekuje se da će vrućina pojačati napore u poljoprivredi, infrastrukturi i energetici, ali i potaknuti oprez kod meteoroloških službi.