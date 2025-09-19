Još nije kasno za kupanje! Na Jadranu temperature do 31 °C

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatska će danas, 19. rujna 2025., uživati u pretežno sunčanom i vrlo toplom vremenu, dok će na Jadranu biti i vruće. Jutro u unutrašnjosti može donijeti kratkotrajnu maglu, no ona će se brzo razići s izlaskom sunca, ostavljajući prostor za pregršt sunčevih zraka tijekom dana.

Na kopnu će vjetar biti slab, što će dodatno pridonijeti osjećaju ugodnog i toplog vremena. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, dok će na jugu zemlje jutro još obilježiti bura, ali će i ona tijekom dana slabiti.

Foto: DHMZ

Najviše dnevne temperature širom zemlje kretat će se većinom između 25 i 30 °C, dok će u pojedinim dijelovima Dalmacije i na obali biti i koji stupanj više. Zagreb i šira okolica također mogu očekivati sunčano i vrlo toplo vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama između 27 i 29 °C, a ujutro je moguća kratkotrajna magla.

U nastavku dana očekuje se stabilno vrijeme bez značajnijih promjena, što znači da će ljubitelji sunčanih i toplih dana još neko vrijeme moći uživati u pravim ljetnim temperaturama usred rujna.

Stoga, iskoristite lijepo vrijeme za boravak na otvorenom, no ne zaboravite na zaštitu od sunca, posebice tijekom najtoplijeg dijela dana.