TOPLINSKA KUPOLA Stiže prvi val vrućine, u dijelu Hrvatske temperature će ići i do 32 °C!

Balkan i Hrvatsku krajem svibnja očekuje prvi pravi nalet ljetnih vrućina ove godine. Meteorolozi upozoravaju da se nad Europom stvara snažna toplinska kupola koja će u brojnim dijelovima regije podići temperature iznad 30 stupnjeva, i to znatno ranije nego što je uobičajeno za ovo doba godine.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Topli zrak najprije će zahvatiti jugozapad Europe, a potom će se širiti prema Balkanu. Već krajem vikenda i početkom sljedećeg tjedna temperature će osjetno porasti u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, ali i dijelovima Mađarske i Rumunjske. U pojedinim krajevima očekuje se između 28 i 32 °C, što je daleko iznad prosjeka za kraj svibnja.

Foto: severe-weather.eu

Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Zagrebu bi u četvrtak i petak trebalo biti 25 °C, dok se za vikend očekuje i do 28 °C. U Splitu će temperature dosezati one ljetne, pa će tako biti između 28 i 30 °C cijeli vikend. Rijeku će također grijati na 26 °C, dok će u južnijim dijelovima poput Dubrovnika biti i do 30 °C. U Kninu se idući tjedan očekuje i do 32 °C.

Foto: severe-weather.eu

Za naglu promjenu vremena zaslužna je toplinska kupola, stabilno područje visokog tlaka zraka koje djeluje poput poklopca i zadržava toplinu pri tlu. Meteorološki servis Severe Weather Europe navodi da se sustav razvija nad sjeverozapadnom Afrikom te se širi prema Europi, donoseći val neuobičajene vrućine.

Kako se zrak spušta prema nižim slojevima atmosfere, dodatno se zagrijava, zbog čega temperature naglo rastu. Upravo su ovakvi vremenski obrasci posljednjih godina bili povezani s rekordnim toplinskim valovima u Europi i Sjevernoj Americi.

Najviše temperature očekuju se u Španjolskoj i Portugalu, gdje bi tijekom vikenda moglo biti i do 39 °C. Vrlo toplo bit će i u Francuskoj, Njemačkoj, zemljama Beneluksa te Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje bi lokalno moglo biti oko 30 stupnjeva.

Foto: severe-weather.eu

Prognozni modeli ECMWF i GFS pokazuju da bi krajem svibnja temperaturna odstupanja u pojedinim dijelovima Europe mogla biti i do 15 stupnjeva viša od prosjeka.

Meteorolozi upozoravaju da ovakvi toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, osobito za starije osobe, djecu, kronične bolesnike i ljude koji rade na otvorenom. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara.

Prema trenutačnim prognozama, neuobičajeno toplo vrijeme moglo bi se zadržati tijekom cijelog posljednjeg tjedna svibnja u Hrvatskoj i većem dijelu Balkana.